Сколько в Украине переселенцев из оккупированных Донбасса и Крыма

В 2018 году в Украине насчитали 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Но, по ее словам, реальную цифру уехавших с оккупированных территорий назвать трудно.

На сегодня в Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. В основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, реальное количество ВПЛ назвать трудно. Ведь проблемой является тот факт, что правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий к статусу ВПЛ,

– сказала Денисова.

Омбудсвумен отметила, что существует проблема изоляции украинских граждан на временно неподконтрольных территориях.

"Ежемесячно осуществляется более миллиона связей линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых – полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях. Также отсутствует методология определения потребностей внутренних переселенцев. Не понимая потребностей внутренних мигрантов вряд ли удастся интегрировать их в украинское общество", – добавила уполномоченная по правам человека.