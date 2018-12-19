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      Сколько в Украине переселенцев из оккупированных Донбасса и Крыма

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      Переселенцы в Украине
      Переселенцы в Украине / glavcom.ua

      В 2018 году в Украине насчитали 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

      Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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      Но, по ее словам, реальную цифру уехавших с оккупированных территорий назвать трудно.

      На сегодня в Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. В основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, реальное количество ВПЛ назвать трудно. Ведь проблемой является тот факт, что правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий к статусу ВПЛ,
      – сказала Денисова.

      Омбудсвумен отметила, что существует проблема изоляции украинских граждан на временно неподконтрольных территориях.

      "Ежемесячно осуществляется более миллиона связей линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых – полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях. Также отсутствует методология определения потребностей внутренних переселенцев. Не понимая потребностей внутренних мигрантов вряд ли удастся интегрировать их в украинское общество", – добавила уполномоченная по правам человека.

       

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе беженцы
      Источник: 24 Канал
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