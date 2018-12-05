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      Сколько россиян поддерживают агрессию против Украины в Керченском проливе: результаты опроса

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      Сколько россиян поддерживают агрессию против Украины в Керченском проливе
      Сколько россиян поддерживают агрессию против Украины в Керченском проливе / narodna-pravda.ua

      Во Всероссийском центре изучения общественного мнения в России заявили, что 87% граждан РФ знают об инциденте в Керченском проливе, когда были атакованы украинские корабли. 93% из них поддерживают действия российских военных.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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      Согласно статистике, большинство опрошенных (93%) считают задержание российскими пограничниками прохода украинских судов правильным. Более того, 79% россиян уверены, что это событие ничто иное как спланированная провокация со стороны украинской власти.

      Российские социологи утверждают, что еще 30% считают, что главной целью "провокации" было удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине.

      Каждый пятый (19%) считает, что провокация была осуществлена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%),
      – указано в результатах опроса.

      Между тем, только 7% россиян считают, что украинская власть не пыталась спровоцировать конфликтную ситуацию. При этом 43% граждан РФ уверены, что в будущем Россия и Украина возобновят дружеские, союзнические отношения или хотя бы нормализуют их (34%).

      Интересно, что 16% россиян считают маловероятным сценарий ухудшения отношений между Украиной и РФ.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Между тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море, но после трех недель прекратила это делать.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия социологическое исследование Петр Порошенко статистика Новости России
      Источник: 24 Канал
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