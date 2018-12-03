Сколько украинцев не любят Россию: инфографика

Исследования Социологической группы "Рейтинг" показало, что 50% украинцев чувствуют "теплое" или "очень теплое" отношение к Польше, тогда как 52% – "холодное" или "очень холодное" отношение к России.

Об этом свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг".

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50% украинцев испытывают самое теплое отношение к Польше, к Европейскому Союзу в целом 49%, а к Беларуси 47%. "Холодно" или "очень холодно" относится к этим странам мало опрошенных украинцев – Польша (5%), ЕС (8%), Беларусь (6%).

Все же лидером антипатий украинцев является Россия. Целых 20% опрошенных относятся к Российской Федерации "очень тепло" или "тепло". Зато 52% граждан Украины испытывают холод к стране-агрессору.

К Румынии 21% опрошенных испытывают "очень теплое" или "теплое" отношение," холодное " или "очень холодное" - 12%.

К Венгрии "очень теплое" или "теплое" отношение испытывают 23% опрошенных, "холодное" или "очень холодное" - 17%.

Интересно, что Румыния является лидером среди стран, к которым украинцы относятся нейтрально (62%).

Опрос провели по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 29 сентября по 14 октября 2018 г. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.