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      Сколько украинцев не любят Россию: инфографика

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pay.vn.ua

      Исследования Социологической группы "Рейтинг" показало, что 50% украинцев чувствуют "теплое" или "очень теплое" отношение к Польше, тогда как 52% – "холодное" или "очень холодное" отношение к России.

      Об этом свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг".

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      50% украинцев испытывают самое теплое отношение к Польше, к Европейскому Союзу в целом 49%, а к Беларуси 47%. "Холодно" или "очень холодно" относится к этим странам мало опрошенных украинцев – Польша (5%), ЕС (8%), Беларусь (6%).

      Все же лидером антипатий украинцев является Россия. Целых 20% опрошенных относятся к Российской Федерации "очень тепло" или "тепло". Зато 52% граждан Украины испытывают холод к стране-агрессору.

      К Румынии 21% опрошенных испытывают "очень теплое" или "теплое" отношение," холодное " или "очень холодное" - 12%.

      К Венгрии "очень теплое" или "теплое" отношение испытывают 23% опрошенных, "холодное" или "очень холодное" - 17%.

      Интересно, что Румыния является лидером среди стран, к которым украинцы относятся нейтрально (62%).

      Опрос провели по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 29 сентября по 14 октября 2018 г. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

      Теги: статистика Новости Украины Украина – Россия социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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