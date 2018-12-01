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      Украинские заробитчане: сколько наших граждан работает в Польше

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      Украинские заробитчане: сколько наших граждан работает в Польше
      Украинские заробитчане: сколько наших граждан работает в Польше / uainfo.org

      В Польше работают почти 2 миллиона украинцев. Кроме того, в польских университетах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

      Об этом в субботу, 1 декабря, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинского-польского форума партнерства в Киеве сообщает Интерфакс.

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      Яцек Чапутович сказал, что уже почти 2 миллиона украинцев работает в Польше. Он отметил, что наши граждане работают в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве и других услугах.

      "Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", – добавил Яцек Чапутович.

      По словам министра, в польских университетах учится почти 40 тысяч студентов из Украины. Кроме того, польский министр сказал, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллиона виз.

      Напомним, 1 декабря в Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, а также вручил награду "За человеческое достоинство" семье Олега Сенцова.

      Теги: Новости Украины статистика студенты Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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