Украинские заробитчане: сколько наших граждан работает в Польше

В Польше работают почти 2 миллиона украинцев. Кроме того, в польских университетах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Об этом в субботу, 1 декабря, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинского-польского форума партнерства в Киеве сообщает Интерфакс.

Читайте также: Как влияет на здоровье переезд в другую страну

Яцек Чапутович сказал, что уже почти 2 миллиона украинцев работает в Польше. Он отметил, что наши граждане работают в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве и других услугах.

"Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", – добавил Яцек Чапутович.

По словам министра, в польских университетах учится почти 40 тысяч студентов из Украины. Кроме того, польский министр сказал, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллиона виз.

Напомним, 1 декабря в Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, а также вручил награду "За человеческое достоинство" семье Олега Сенцова.