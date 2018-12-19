Оккупанты в Крыму предъявили обвинение активисту Эдему Бекирову
Оккупационные власти Крыма официально выдвинули обвинения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого задержали на админгранице с полуостровом 13 декабря.
Об этом сообщает ATR.
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Активисту вменяют незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ. Это часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 Уголовного Кодекса РФ.
По версии российских спецслужб, у Бекирова обнаружили схрон с 12 килограммами тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию, которые тот якобы "хотел использовать при совершении противоправных действий на территории полуострова".
По имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "Батальон им. Номана Челебиджихана",
– убеждают в ФСБ.
Напомним, активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы проведать 78-летнюю мать и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. 13 декабря оккупационный суд объявил о его аресте на два месяца.
Позже стало известно, что тюремщики не передают Бекирову лекарства. А препараты являются жизненно необходимыми для него, поскольку он инвалид 1 группы. По словам дочери арестованного, Элеоноры Бекировой, отец нуждается в перевязочном материале для открытой раны после ампутации ноги.
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