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      Оккупанты в Крыму предъявили обвинение активисту Эдему Бекирову

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / Соцсети

      Оккупационные власти Крыма официально выдвинули обвинения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого задержали на админгранице с полуостровом 13 декабря.

      Об этом сообщает ATR.

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      Активисту вменяют незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ. Это часть 2 статьи 222 и часть 2 статьи 222.1 Уголовного Кодекса РФ.

      По версии российских спецслужб, у Бекирова обнаружили схрон с 12 килограммами тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию, которые тот якобы "хотел использовать при совершении противоправных действий на территории полуострова".

      По имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "Батальон им. Номана Челебиджихана",
      – убеждают в ФСБ.

      Напомним, активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря. Бекиров проживает в Херсонской области, а в Крым направлялся, чтобы проведать 78-летнюю мать и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. 13 декабря оккупационный суд объявил о его аресте на два месяца.

      Позже стало известно, что тюремщики не передают Бекирову лекарства. А препараты являются жизненно необходимыми для него, поскольку он инвалид 1 группы. По словам дочери арестованного, Элеоноры Бекировой, отец нуждается в перевязочном материале для открытой раны после ампутации ноги.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины ФСБ Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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