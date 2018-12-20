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      В крымском СИЗО неделю не оказывают медицинской помощи крымскотатарскому активисту Бекирову

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      В крымском СИЗО неделю не оказывают медицинской помощи крымскотатарскому активисту Бекирову
      В крымском СИЗО неделю не оказывают медицинской помощи крымскотатарскому активисту Бекирову / atr.ua

      Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого оккупанты в Крыму арестовали неделю назад, не оказывают медицинской помощи. У мужчины ампутирована нога и сахарный диабет. К тому же, он недавно перенес сложную операцию на сердце и должен ежедневно принимать лекарства.

      Об этом сообщил его адокат Алексей Ладин.

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      Мол, со дня ареста Бекирову не сделали ни одной перевязки, несмотря на рекомендации врача делать это 2-3 раза в день. А запас лекарств в заключенного остался только на день. Добавим, что аналоги его таблеток, которые ему предоставила медчасть – не подходят. Родные и адвокат начали опасаться за жизнь активиста.

      Напомним, 12 декабря силовики задержали крымского активиста Эдема Бекирова на админгранице с Крымом. Суд арестовал его на два месяца. Оккупационные власти подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, в ФСБ заявляют, что задержанный якобы причастен к деятельности националистического военизированного формирования, которое организовало энергетическую блокаду Крыма в 2015 году.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники СІЗО Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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