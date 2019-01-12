В Херсоне провели акцию в поддержку пленников Кремля

Несмотря на лютый холод, десятки неравнодушных с украинскими и крымско-татарскими флагами собрались на центральной площади Херсона, чтобы привлечь внимание к преступлениям России. С момента оккупации Крыма агрессор всегда устраивает незаконные обыски у украинских патриотов на полуострове. Более сотни оказались в российских тюрьмах, при этом некоторые уже получил незаконные приговоры.

Одна из множества историй – недавно арестованного Эдема Бекирова. Херсонец находится в одиночной камере в Крыму уже 32 дня. Крымского татарина оккупанты задержали на границе с полуостровом, когда он ехал туда навестить больную мать.

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Сам Эдем Бекиров – инвалид первой группы, без ноги. Но несмотря на это в заключении его держат без медицинской помощи. Напомним, в Бекирова ампутирована нога и сахарный диабет. К тому же, он недавно перенес сложную операцию на сердце и должен ежедневно принимать лекарства.

До сих пор он находится в СИЗО, сам себе делает перевязки, сам лечится. Ну как может. Он любит жизнь, свободу, Крым и нашу страну!

– рассказала жена пленного патриота Гульнара Бекирова.

Абмеджит Сулейманов, руководитель Меджлиса крымскотатарского народа на Херсонщине, заверил, что искренние надеется на победу в борьбе с Россией, ведь народ Украины, который "всегда стремился к демократическим ценностям, сейчас, как никогда, сильный духом".



Эдем Бекиров

К слову, россияне обвиняют Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Якобы он распространял и транспортировал более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.