Російські лікарі не підтвердили рак шкіри у політв'язня Клиха, – Москалькова

Російські лікарі начебто зробили українському політв'язню Станіславу Клиху усі необхідні аналізи для виявлення ракових захворювань, проте не виявили їх.

Про це українську омбудсвумен Людмилу Денісову проінформувала її російська колега Тетяна Москалькова.

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Вона розповіла про Станіслава Клиха щодо якого я їй днями направила звернення. Зі слів Москалькової, уповноважений з прав людини Челябінської області повідомила їй, що Станіславу зробили усі необхідні аналізи і діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується,

– зазначила Денісова у своєму Facebook.

Вона також додала, що звертатиметься до консула для перевірки цiєї iнформацiї.

"Усі інші питання ми вже обговоримо безпосередньо на зустрічі у Москві у понеділок. Ми домовились з Тетяною Москальковою про час зустрічі і вирішили, що вона буде конфіденційною", – додала правозахисниця.

Нагадаємо, нещодавно мама українського політв'язня Станіслава Клиха, Тамара, повідомила українській омбудсвумен Людмилі Денісовій про незадовільний стан сина. За її словами, за гратами у бранця Кремля сильно погіршився стан здоров'я. Окрім цього, він не отримує надісланих йому листів.



До того ж наприкінці листопада з'явилась інформація про те, що Станіслава Клиха у РФ хочуть відправити на лікування до туберкульозної лікарні для проведення планового обстеження та визначення подальшої тактики лікування. Раніше Клих написав зворушливого листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову. Він закликав бранця Кремля облишити голодування заради дітей.

Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.