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Украинец Станислав Клих три года не получал писем в российских тюрьмах, – правозащитник

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Станислав Клих
Станислав Клих / 24 канал

Российский правозащитник Николай Щур сообщает, что украинскому политзаключенному Станиславу Клиху предоставляется надлежащая психологическая помощь в полном объеме. Поэтому дальнейшее состояние пленника зависит только от него самого.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 Канала: Тюремщикам не удастся его сломать, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

Адвокаты и консул убеждены, что психическое состояние Станислава далеко не лучшее. Он нуждается в лечении. Психолог также констатировал, что Станислав нуждается в профессиональной психологической помощи. Ему помогают психологически. С ним все довольно хорошо в том смысле, что нужная помощь предоставляется в полном объеме. Все зависит от Клиха теперь,
– сказал Щур.

Заключенный сейчас находится в политической тюрьме в городе Верхнеуральске Челябинской области. Раньше там сидели противники коммунистического режима – советские диссиденты.

Правозащитник также подчеркнул, что проблем по поводу посещения консулами и украинскими гражданами Клиха нет, потому что его считают гражданином Украины. Правда, ни одной переписки Клих не имел три года.

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"Он в течение 3 лет не имел никакой переписки. Когда прибыл в тюрьму в Челябинской области, мы заключили договор с адвокатами, чтобы они ездили к нему. Те совершили информационный прорыв! Добились, что письма к нему начали приходить. Тогда и мама приехала, и консул", – говорит Щур.

Неделю назад к Клиху поехал адвокат из Екатеринбурга. Продолжает ли пленник голодовку, неизвестно.

"Ждем новостей", – заключил правозащитник.

Кто такой Станислав Клих? Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-либо вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный получил принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными
Источник: 24 канал
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