Жизнь в плену: как рискуя жизнью пленники Кремля защищают Родину

В плен Кремля попали 64 украинца. 24-х удерживают в тюрьмах России, четыре десятка в оккупированном Крыму, но это очень приблизительные цифры. А сколько их находится в подвалах фейковых республик вообще неизвестно.

Людей, которые живя на оккупированной территории, не предали Украину задерживают без суда и следствия.

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Уже год в плену в Донецке находится журналист Станислав Асеев. Он был фактически инсайдером для украинских СМИ. Писал о ситуации на неподконтрольных территориях. И таких как он, говорят те, кому удалось выйти из плена – много, они работают тайно.

Станислав Асеев

В 2014 Станислав Асеев не уехал из оккупированного Донецка, потому что был вынужден ухаживать за бабушкой. Журналист решил работать с оккупированного Донецка для украинских СМИ. Под псевдонимом Станислав Васин писал о ситуации в захваченном террористами городе, остро критиковал террористический режим. Летом боевики его нашли и взяли в плен.

Только после широкой огласки в СМИ боевики признали, что Асеев в их плену. А сколько еще таких как Станислав человек находятся в плену террористов, до сих пор неизвестно.

ОРДЛО подтверждает лишь 20 человек. Хотя мы разыскиваем десятки людей, а они подтверждают 20,

– отметила уполномоченная президента Ирина Геращенко.

Однако террористы ни разу не дали возможности навестить украинских пленников. Тем временем, количество заключенных каждый раз увеличивается.

А Владислав Овчаренко провел в плену террористов из так называемой "ЛНР" больше, чем год. Парень вел проукраинскую группу в соцсетях, помогал украинским военным узнавать, где расположены позиции боевиков. За это и попал в плен. Говорит, таких как он много. Кто работает в соцсетях, кто-то делает украинские патриотические граффити на стенах оккупированных городов, кто-то работает журналистом.

Владислав Овчаренко

Коллеги Станислава Асеева считают, что террористы не хотят его отпускать чтобы запугать проукраинскую часть населения. Мол, смотрите, что с вами может случиться. И единственный путь в борьбе за узников – международный резонанс, говорят правозащитники.

Через год после похищения, коллеги Станислава Асеева издали книгу с его статьями. Рискуя жизнью Станислав их написал десятки.