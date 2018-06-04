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Сенцов высказался против голодания Кольченко, – адвокат политзаключенного

27 Читати новину українською
Сенцов против голодания Кольченко
Сенцов против голодания Кольченко / znaj.ua

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно заключили в России, заявил, что не хочет, чтобы удерживаемый в России активист Александр Кольченко продолжал свою голодовку.

Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил сестре пленника Наталье Каплан, передает "Общественное".

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Отмечается, что Сенцов против голодания Кольченко, поскольку знает о его проблемах со здоровьем.

Он никого не призывает к голоданию, но благодарен всем, кто его поддерживает,
– сообщила сестра украинского режиссера.

Кроме этого, известно, что защитник Сенцова Дмитрий Динзе 4 июня был у него в колонии 3 часа.

Он сообщил, что Олег Сенцов прочитал все письма, которые ему писали, а также узнал об акциях в его поддержку по всему миру.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

 

Теги: Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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