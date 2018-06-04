Сенцов висловився проти голодування Кольченка, – адвокат політв'язня

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно ув'язнили в Росії, заявив, що не хоче, аби утримуваний у Росії активіст Олександр Кольченко продовжував своє голодування.

Про це адвокат Сенцова Дмитро Дінзе сповістив сестру бранця Наталю Каплан, передає "Громадське".

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Зазначається, що Сенцов проти голодування Кольченка, оскільки знає про його проблеми зі здоров’ям.

Він нікого не закликає до голодування, але вдячний усім, хто його підтримує,

– повідомила сестра українського режисера.

Окрім цього, відомо, що захисник Сенцова Дмитро Дінзе 4 червня був у нього в колонії 3 години.

Він повідомив, що Олег Сенцов прочитав усі листи, які йому писали, а також дізнався про акції на його підтримку по всьому світу.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.