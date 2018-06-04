18:09
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Блоги Сергій Якименко
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Сергій Якименко

#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова

112

2 червня Гамбург долучився до всесвітньої акції на підтримку в'язнів сумління кінорежисера Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших громадян України, ув'язнених Росією з політичних мотивів.

Акція підтримки відбулися також у Берліні та Бремені. Хвилю акції протестів по всьому світі викликала новина, що Олег Сенцов розпочав безстрокове голодування напередодні Чемпіонату світу з футболу у Росії з метою, щоб світ звернув увагу на агресора.

Читайте також: Путіну в Австрії можуть нагадати про Сенцова

10 травня 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія та Олександра Кольченка в Сімферополі. Їм було пред'явлено звинувачення у підготовці терористичного акту. Режисера Олега Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Акція тривала близько 3 годин, учасники протесту роздавали листівки перехожим з інформацією про Олега Сенцова, тримали плакати з різними гаслами, співали українські пісні.

В акції взяли участь не лише українці, які мешкають в Гамбурзі та околицях, але й вихідці з інших країн світу.

Автор: Сергій Якименко
Теги: Новини політики Публікації Олег Сенцов Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
сьогодні, 18:01 Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
Тетяна Острікова 48
#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
сьогодні, 17:02 #SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
Сергій Якименко 112
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
сьогодні, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
483
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
сьогодні, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
сьогодні, 16:19 За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
Ольга Задорожна 358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук