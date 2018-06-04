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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Життя в полоні: як ризикуючи життям бранці Кремля захищають Батьківщину

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У полон Кремля потрапили 64 українці. 24-х утримують у в'язницях Росії, чотири десятки в окупованому Криму, але це дуже приблизні цифри. А скільки їх перебуває у підвалах фейкових республік взагалі невідомо.

Людей, які живучи на окупованій території, не зрадили Україну затримують без суду і слідства.

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Вже рік у полоні у Донецьку перебуває журналіст Станіслав Асєєв. Він був фактично інсайдером для українських ЗМІ. Писав про ситуацію на непідконтрольних територіях. І таких як він, кажуть ті, кому вдалося вийти з полону – багато, вони працюють таємно.


Станіслав Асєєв

У 2014 Станіслав Асєєв не виїхав із окупованого Донецька, бо був змушений доглядати за бабусею. Журналіст вирішив працюватиме з окупованого Донецька для українських ЗМІ. Під псевдонімом Станіслав Васін писав про ситуацію в захопленому терористами місті, гостро критикував терористичний режим. Влітку бойовики його знайшли і полонили.

Лише після широкого розголосу у ЗМІ бойовики визнали, що Асєєв в їхньому полоні. А скільки ще таких як Станіслав людей перебувають у неволі терористів, досі невідомо.

ОРДЛО підтверджує лише 20 людей. Хоча ми розшукуємо десятки людей, а вони підтверджують 20,
– зазначила уповноважена президента Ірина Геращенко.

Однак терористи жодного разу не дали можливості провідати українських бранців. Тим часом, в'язнів щоразу більшає.

А Владислав Овчаренко провів у полоні терористів з так званої "ЛНР" більше, ніж рік. Хлопець вів проукраїнську групу у соцмережах, допомагав українським військовим дізнаватися, де розташовані позиції бойовиків. За це і потрапив у полон. Каже, таких як він багато. Хтось працює в соцмереж, хтось робить українські патріотичні графіті на стінах окупованих міст, хтось працює журналістом.


Владислав Овчаренко

Колеги Станіслава Асєєва вважають, що терористи не хочуть його відпускати аби залякати проукраїнську частину населення. Мовляв, дивіться, що з вами може статися. І єдиний шлях у боротьбі за в'язнів – міжнародний розголос, кажуть правозахисники.

Через рік після викрадення, колеги Станіслава Асєєва видали книгу з його статтями. Ризикуючи життям Станіслав їх написав десятки.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини Росії Новини України заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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