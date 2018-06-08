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Еще один пленник Кремля Станислав Клих объявил голодовку

29 Читати новину українською
Станислав Клих объявил голодовку
Станислав Клих объявил голодовку / Фото из открытых источников

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клих заявил адвокату, что начинает голодовку в тюрьме.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, об этом рассказала мать политзаключенного во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника – это большое горе. Мама Стаса Клиха сказала, что вчера, 7 июня, общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку,
– написала Геращенко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Впоследствии пленник Кремля Александр Кольченко, которого, как и украинского режиссера Олега Сенцова, осудили по делу так называемых "крымских террористов", также объявил голодовку.

Кто такой Станислав Клих?
Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 году украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где он содержится.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Ирина Геращенко Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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