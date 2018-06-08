Ще один бранець Кремля Станіслав Клих оголосив голодування

Незаконно засуджений у Росії український політв'язень Станіслав Клих заявив адвокату, що починає голодування у в'язниці.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Мені набридло": Російський журналіст Буртін оголосив про голодування на підтримку Сенцова

За її словами, про це розповіла мати політв'язня під час зустрічі із Президентом України Петром Порошенком.

Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця – це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора, 7 червня, спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування,

– написала Геращенко.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Згодом бранець Кремля Олександр Кольченко, якого, як і українського режисера Олега Сенцова, засудили за справою так званих "кримських терористів" також оголосив голодування.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.