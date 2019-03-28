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      Гірше, мабуть, тільки в Чечні, – політв’язень Кольченко про свою маленьку батьківщину – Крим

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      Олександр Кольченко
      Олександр Кольченко / фото з відкритих джерел

      Те, що відбувається у Криму впродовж останніх п’яти років не йде у жодне порівняння із будь-яким іншим регіоном Росії. Гірша ситуація, мабуть, лишень у Чечні.

      Такої думки дотримується український політв’язень Олександр Кольченко, якого у Росії судили разом із Олегом Сенцовим. Щоправда, на відміну від режисера, Кольченко, згідно з вироком російського суду, має провести за ґратами у російській колонії суворого режиму 10 років. Про ситуацію у Криму, умови утримання у російській колонії і своє бачення подальшого майбутнього Кольченко повідомив в інтерв’ю "Громадському". Відповіді на запитання журналістів передав із колонії адвокат бранця.

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      Чому засудили українського політв'язня Олександра Кольченка? У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста-анархіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб.

      Сенцов і Кольченко політв'язні
      Олег Сенцов і Олександр Кольченко під час оголошення їм вироку у російському суді

      У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі. 28-річний Олександр Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

      Про власне ув’язнення

      Так, український бранець вважає, що визволення українських і російських політв’язнів може затягнутися на роки.

      Питання із нашим визволенням (політв’язнів – 24 канал) може затягнутися на роки. Можливо, навіть до того часу, коли Путлєра скинуть. Можливо, декому із нас доведеться відсидіти весь свій термін. Але все, що сталося і відбувається – не дарма. З того боку паркану боротьба триває, саме в цей час будується новий світ, де не буде ані пана, ані холопа, ані жодних в’язнів. Нам треба бути готовими до того, щоб поповнити лави цих будівельників вільного світу,
      – вважає Кольченко.

      Проте відведений за ґратами час, на думку Кольченка, слід використовувати із максимальною користю.

      Та й взагалі — намагатись жити більш повним та яскравим життям — хоча б на зло ворогам. А українцям – привіт від Тараса Григоровича: "Борітеся — поборете!" – зазначив бранець Кремля.

      Про власне ув’язнення Кольченко розповідає небагато, каже, що здоровий, багато читає, переважно не має конфліктів із іншими ув’язненими.

      Бувають часом суперечки стосовно "Кримнашу" з особливо твердолобими. Коли таке відбувається і у співрозмовника не залишається аргументів, полюбляють говорити, що нас – українську молодь – вчили історії за іншими підручниками і "промивали мізки",
      – додає бранець Кремля.

      Також, на думку Кольченка, за 5 років за ґратами, він навряд змінився і додає, що "немовби законсервувався у бляшанці".

      Про Україну

      На запитання про те, чи відстежує він події в Україні, Кольченко відповів, що намагається, проте йому це не надто вдається. Так, його цікавить все що відбувається в Україні, але про події він може дізнаватися лише через "Нову газету", проте останнім часом вона не надходить до в’язниці.

      Олександр Кольченко бранець Кремля політв'язень
      Олександр Кольченко у російській колонії

      "Найбільше мене непокоїть зростання ультраправих, які через якесь непорозуміння називають себе "бандерівцями". Проблему ультраправого насильства неможливо вирішити за допомогою правоохоронних органів. Як показує історичний досвід багатьох країн, дуже часто лягаві та ультраправі стоять по один бік барикад. І це не дивно – бо і ті, й інші відстоюють інтереси правлячого класу. Суспільство повинно навчитися самостійно захищати себе – так, як на Майдані", – вважає бранець Кремля.

      Про Крим

      В "розмові" Кольченко пригадав і події в Криму, які мали місце після Революції Гідності. Так, політв’язень вважає, що тоді на півострові вже нічого не можна було змінити. Зараз ситуація там, на його думку, гірша, аніж в Чечні.

      "Пам’ятаю, одразу після так званого "референдуму" пара товаришів із Криму запропонувала мені поїхати з ними до Львова на постійне місце проживання, але я відмовився від пропозиції, бо в Криму залишилась родина, дівчина, в яку я був тоді закоханий, друзі та подруги, яких я дуже сильно любив", – пригадав українець.

      Він додав, що зараз би таким запрошенням скористався, каже: на волі від нього було б більше користі.

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      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
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