Хуже, наверное, только в Чечне, – политзаключенный Кольченко про свою маленькую родину – Крым

То, что происходит в Крыму на протяжении последних пяти лет не идет ни в какое сравнение с любым другим регионом России. Хуже ситуация, пожалуй, только в Чечне.

Такого мнения придерживается украинский политзаключенный Александр Кольченко, которого в России судили вместе с Олегом Сенцовым. Правда, в отличие от режиссера, Кольченко, согласно приговору российского суда, должен провести за решеткой в российской колонии строгого режима 10 лет. О ситуации в Крыму, условиях содержания в российской колонии и своем видении дальнейшего будущего Кольченко сообщил в интервью "Громадському". Ответы на вопросы журналистов передал из колонии адвокат пленника.

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Почему осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко? В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали активиста-анархиста Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек.



Олег Сенцов и Александр Кольченко во время оглашения им приговора в российском суде

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

О собственном заключении

Так, украинский пленник считает, что освобождение украинских и российских политзаключенных может затянуться на годы.

Вопрос с нашим освобождением (политзаключенных – 24 канал) может затянуться на годы. Возможно, даже к тому времени, когда Путлера сбросят. Возможно, некоторым из нас придется отсидеть весь свой срок. Но все, что произошло и происходит – не зря. С той стороны забора борьба продолжается, именно в это время строится новый мир, где не будет ни господина, ни холопа, ни каких-то заключенных. Нам надо быть готовыми к тому, чтобы пополнить ряды этих строителей свободного мира,

– считает Кольченко.

Однако отведенное за решеткой время, по мнению Кольченко, следует использовать с максимальной пользой.

Да и вообще — пытаться жить более полной и яркой жизнью — хотя бы на зло врагам. А украинцам – привет от Тараса Григорьевича: "Борітеся — поборете!"– отметил пленник Кремля.

О собственном заключении Кольченко рассказывает немного, говорит, что здоров, много читает, преимущественно не имеет конфликтов с другими заключенными.

Бывают порой споры относительно "Крымнаш" с особо твердолобыми. Когда такое происходит и у собеседника не остается аргументов, любят говорить, что нам – украинской молодеже – учили историю по другим учебникам и "промывали мозги",

– добавляет пленник Кремля.

Также, по мнению Кольченко, за 5 лет за решеткой, он вряд изменился и добавляет, что "словно законсервировался в жестянке".

Об Украине

На вопрос о том, отслеживает ли он события в Украине, Кольченко ответил, что старается, однако ему это не слишком удается. Так, его интересует все, что происходит в Украине, но о событиях он может узнавать только через "Новую газету", однако в последнее время она не поступает в тюрьму.



Александр Кольченко в российской колонии

"Больше всего меня беспокоит рост ультраправых, которые из-за какого-то недоразумения называют себя "бандеровцами". Проблему ультраправого насилия невозможно решить с помощью правоохранительных органов. Как показывает исторический опыт многих стран, очень часто легавые и ультраправые стоят по одну сторону баррикад. И это не удивительно – ведь и те, и другие отстаивают интересы правящего класса. Общество должно научиться самостоятельно защищать себя – так, как на Майдане", – считает пленник Кремля.

Про Крым

В "разговоре" Кольченко вспомнил и события в Крыму, которые имели место после Революции Достоинства. Так, политзаключенный считает, что на полуострове уже ничего нельзя было изменить. Сейчас ситуация там, по его мнению, хуже, чем в Чечне.

"Помню, сразу после так называемого "референдума" пара товарищей из Крыма предложили мне поехать с ними во Львов на постоянное место жительства, но я отказался от предложения, потому что в Крыму осталась семья, девушка, в которую я был тогда влюблен, друзья и подруги, которых я очень сильно любил", – вспомнил украинец.

Он добавил, что сейчас бы таким приглашением воспользовался, говорит: на свободе от него было бы больше пользы.