Что известно о состоянии здоровья захваченного на Азове моряка Сороки: свежая информация
Состояние здоровья захваченного на Азове украинского моряка Василия Сороки улучшается. В частности, его раны уже зажили и оттёк руки спал.
Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, захваченный Кремлем на Азове Василий Сорока выздоравливает.
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Оттёк руки наконец спал. Раны зажили, сегодня должны были снять швы. Но еще долго придется ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся. Настроение – традиционно на позитиве. Передает всем привет,
– отметил правозащитник.
Также он добавил, что 1 апреля с Василием Сорокой состоялись следственные действия. Во время них сторона украинца заявила соответствующие ходатайства и заявления. Кроме того, узник Кремля наконец получил долгожданные письма от близких.
19 марта появилась информация, что Василия Сороку наконец прооперировали – медики, в частности, извлекли осколки, оставшиеся в руке военнопленного результате нападения Кремля на Азове.
Почему украинские моряки оказались в русском плену? 25 ноября 2018 на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.
Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.
15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.