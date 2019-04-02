Что известно о состоянии здоровья захваченного на Азове моряка Сороки: свежая информация

Состояние здоровья захваченного на Азове украинского моряка Василия Сороки улучшается. В частности, его раны уже зажили и оттёк руки спал.

Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, захваченный Кремлем на Азове Василий Сорока выздоравливает.

Читайте также: Пленный в России моряк Сорока находится в критическом состоянии, – Денисова

Оттёк руки наконец спал. Раны зажили, сегодня должны были снять швы. Но еще долго придется ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся. Настроение – традиционно на позитиве. Передает всем привет,

– отметил правозащитник.

Также он добавил, что 1 апреля с Василием Сорокой состоялись следственные действия. Во время них сторона украинца заявила соответствующие ходатайства и заявления. Кроме того, узник Кремля наконец получил долгожданные письма от близких.

19 марта появилась информация, что Василия Сороку наконец прооперировали – медики, в частности, извлекли осколки, оставшиеся в руке военнопленного результате нападения Кремля на Азове.