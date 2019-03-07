Адвокаты "играют в рулетку", чтобы попасть к морякам в Лефортово, – отец военнопленного

Адвокатам украинских военнопленных моряков, которые находятся в российском СИЗО Лефортово, приходится тратить немало времени в очереди и "играть в рулетку", чтобы попасть к подзащитным.

Об этом сообщил отец моряка Василия Сороки Виктор Сорока в интервью "100 дней неволи: отец пленного моряка о том, как РФ наказывает пленников за отказ сотрудничать".

Адвокаты выполняют свою работу в другом режиме, чем консулы. Однако система построена так, что адвокатам приходится тратить немало времени в очереди и "играть в рулетку", чтобы попасть к подзащитному, ведь Лефортово – здоровенное СИЗО, а следственных кабинетов там всего семь,

– проинформировал Сорока.

Виктор Сорока – отец военнопленного моряка

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Он добавил, что похожая ситуация с передачами: неизвестно, доходят ли они. Письма также не все попадают в руки военнопленным морякам. Но письмо написать может фактически каждый гражданин Украины и отправить обычной почтой по простому адресу: Лефортово, Сорока Василий Викторович 1991 год.

Василий в письмах из плена благодарит за заботу и поддержку. Пишет, что все нормально и чтобы не переживали, потому что все будет хорошо. Надеется, что как можно быстрее этот вопрос решится, и их вернут в Украину,

– отметил отец военнопленного.

По мнению Сороки, плохие условия пребывания в Лефортово – элемент психологического давления и наказания за то, что военнопленные моряки не идут на сотрудничество со следователями ФСБ.

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