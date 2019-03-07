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      Адвокаты "играют в рулетку", чтобы попасть к морякам в Лефортово, – отец военнопленного

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      Адвокаты украинских моряков тратят немало времени, чтобы попасть к подзащитным
      Адвокаты украинских моряков тратят немало времени, чтобы попасть к подзащитным / УНИАН

      Адвокатам украинских военнопленных моряков, которые находятся в российском СИЗО Лефортово, приходится тратить немало времени в очереди и "играть в рулетку", чтобы попасть к подзащитным.

      Об этом сообщил отец моряка Василия Сороки Виктор Сорока в интервью "100 дней неволи: отец пленного моряка о том, как РФ наказывает пленников за отказ сотрудничать".

      Адвокаты выполняют свою работу в другом режиме, чем консулы. Однако система построена так, что адвокатам приходится тратить немало времени в очереди и "играть в рулетку", чтобы попасть к подзащитному, ведь Лефортово – здоровенное СИЗО, а следственных кабинетов там всего семь,
      – проинформировал Сорока.

      Віктор Сорока – батько військовополоненого моряка

      Виктор Сорока – отец военнопленного моряка

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      Он добавил, что похожая ситуация с передачами: неизвестно, доходят ли они. Письма также не все попадают в руки военнопленным морякам. Но письмо написать может фактически каждый гражданин Украины и отправить обычной почтой по простому адресу: Лефортово, Сорока Василий Викторович 1991 год.

      Василий в письмах из плена благодарит за заботу и поддержку. Пишет, что все нормально и чтобы не переживали, потому что все будет хорошо. Надеется, что как можно быстрее этот вопрос решится, и их вернут в Украину,
      – отметил отец военнопленного.

      По мнению Сороки, плохие условия пребывания в Лефортово – элемент психологического давления и наказания за то, что военнопленные моряки не идут на сотрудничество со следователями ФСБ.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Украина – Россия Новости России СІЗО Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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