В России Захваченным украинским военным провели психиатрическую экспертизу

Четырех заключенных в России украинских моряков вывозили в московский исследовательский институт для проведения психиатрической экспертизы. Защитники военнопленных при этом не присутствовали.

В институт Сербского в Москве правоохранители вывозили украинцев Дениса Гриценко, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко, сообщает российский адвокат Николай Полозов.

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24 канал писал, что российские следователи назначили психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинцам. Моряк Денис Гриценко отметил, что экспертиза проходила при отсутствии адвокатов.

Так, во время экспертизы Денис Гриценко ответил на вопросы экспертов в рамках соответствующей статьи Женевской конвенции, регламентирующей правила поведения военнопленного при допросе. При этом Полозов отметил, что "отвечать на вопросы по фактическим обстоятельствам Денис Гриценко отказался".

Отметим, суд отклонил все 24 апелляции моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Первым четырем морякам отклонили апелляции 7 февраля, второй "четверке" – 12 февраля, третий и четвертой – 13 февраля, шестой – 20 февраля. Рассмотрение апелляций пятой "четверки" перенесли на 27 марта и также отклонили. Апелляции на содержание под стражей Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового, Владимира Варимеза отклонили 21 марта.

Как украинские моряки попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов. Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.