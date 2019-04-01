У Росії захопленим українським військовим провели психіатричну експертизу

Чотирьох ув’язнених у Росії українських моряків вивозили у московський дослідний інститут для проведення психіатричної експертизи. Захисники військовополонених при цьому присутні не були.

В інститут Сербського у Москві правоохоронці вивозили українців Дениса Гриценка, Михайла Власюка, Андрія Драча і В'ячеслава Зінченка, повідомляє російський адвокат Микола Полозов.

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24 канал писав, що російські слідчі призначили психіатричну експертизу усім 24 військовополоненим українцям. Моряк Денис Гриценко зазначив, що експертиза відбувалася за відсутності адвокатів.

Так, під час експертизи Денис Гриценко відповів на запитання експертів у межах відповідної статті Женевської конвенції, яка регламентує правила поведінки військовополоненого при допиті. При цьому Полозов зазначив, що "відповідати на питання за фактичними обставинами Денис Гриценко відмовився".

Зазначимо, суд відхилив усі 24 апеляції моряків, захоплених Росією в Керченській протоці. Першим чотирьом морякам відхилили апеляції 7 лютого, другій "четвірці" – 12 лютого, третій та четвертій – 13 лютого, шостій – 20 лютого. Розгляд апеляцій п'ятої "четвірки" перенесли на 27 березня й також відхилили. Апеляції на тримання під вартою Владислава Костишина, Віктора Беспальченка, Володимира Лісового, Володимира Варимеза відхилили 21 березня.

Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден. Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.