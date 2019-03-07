Перебитые сухожилия и нервы: как чувствует себя украинский моряк в плену РФ

Украинский военнопленный моряк Василий Сорока нуждается в операции на руке после ранения, которое он получил во время незаконного захвата Россией судов в Азовском море. Состояние моряка неустанно ухудшается.

Председатель Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Сергей Бадамшин отметил, что настроение военнопленного мужчины позитивное и боевое.

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Сейчас украинец уже сдал все необходимые анализы и ждет назначения даты операции.

На сегодня главная задача – спасение здоровья раненого моряка. Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нервов отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются,

– рассказал адвокат.

Россия более 100 дней не оказывает никакой помощи Василию Сороке и другим раненым морякам. Адвокаты всех пленников ходатайствовали, чтобы их передали на лечение в другую страну, но получили отказ РФ без всяких объяснений.

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

– в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается;

– в руке остались осколки;

– пальцы не сгибаются, а рука до сих пор отекшая;

– московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

7 марта состоялись следственные действия в СУ ФСБ РФ с участием военнопленного Василия Сороки. В РФ моряку назначили психиатрическую экспертизу, что является недопустимым в отношении военнопленных.

Как украинские моряки попали в плен России?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Всеукраинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.