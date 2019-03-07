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      Перебиті сухожилля і нерви: як почувається український моряк у полоні РФ

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      Полонений моряк Василь Сорока потребує операцію на руку
      Полонений моряк Василь Сорока потребує операцію на руку / Фото з відкритих джерел

      Український військовополонений моряк Василь Сорока потребує операції на руку після поранення, яке він отримав під час незаконного захоплення Росією суден в Азовському морі. Стан моряка невпинно погіршується.

      Голова Московської міської колегії адвокатів "Форт" Сергій Бадамшін зауважив, що настрій військовополоненого чоловіка позитивний і бойовий. 

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      Наразі українець вже здав усі необхідні аналізи і чекає на призначення дати операції.

      На сьогодні головне завдання – порятунок здоров'я пораненого моряка. Рука без зміни: через перебиті сухожилля і нерви набряк нижче рани не спадає, функції не відновлюються,
      – розповів адвокат.

      Росія більше 100 днів не надає жодної допомоги Василю Сороці та іншим пораненим морякам. Адвокати усіх бранців клопотали, аби їх передали на лікування в іншу країну, але отримали відмову РФ без жодних пояснень.

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

      – внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

      – у руці залишилися осколки;

      – пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

      – московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

      7 березня відбулися слідчі дії в СУ ФСБ РФ за участю військовополоненого Василя Сороки. У РФ моряку призначили психіатричну експертизу, що є неприпустимим у відношенні військовополонених.

      Як українські моряки потрапили у полон Росії?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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