Перебиті сухожилля і нерви: як почувається український моряк у полоні РФ

Український військовополонений моряк Василь Сорока потребує операції на руку після поранення, яке він отримав під час незаконного захоплення Росією суден в Азовському морі. Стан моряка невпинно погіршується.

Голова Московської міської колегії адвокатів "Форт" Сергій Бадамшін зауважив, що настрій військовополоненого чоловіка позитивний і бойовий.

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Наразі українець вже здав усі необхідні аналізи і чекає на призначення дати операції.

На сьогодні головне завдання – порятунок здоров'я пораненого моряка. Рука без зміни: через перебиті сухожилля і нерви набряк нижче рани не спадає, функції не відновлюються,

– розповів адвокат.

Росія більше 100 днів не надає жодної допомоги Василю Сороці та іншим пораненим морякам. Адвокати усіх бранців клопотали, аби їх передали на лікування в іншу країну, але отримали відмову РФ без жодних пояснень.

Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

– внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

– у руці залишилися осколки;

– пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

– московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

7 березня відбулися слідчі дії в СУ ФСБ РФ за участю військовополоненого Василя Сороки. У РФ моряку призначили психіатричну експертизу, що є неприпустимим у відношенні військовополонених.

Як українські моряки потрапили у полон Росії?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.