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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Бо зняв російський прапор: в анексованому Криму засудили неповнолітнього

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      Абдурман Абдувелієв
      Абдурман Абдувелієв / фото із соцмереж

      В окупованому Росією Криму так званий суд виніс вирок неповнолітньому кримському татарину Абдураману Абдувелієву. Хлопця засудили до 6 місяців обмеження волі за те, що він зняв три російські прапори в селі Курське.

      Трапилося це ще торік, 21 травня 2018 року. Через два місяці в селі пройшла низка обшуків в будинках хлопців, які в той день були з ним і в його будинку, в тому числі. Всі неповнолітні виступали у ролі свідків, повідомляє на своїй Facebook-сторінці журналістка Олександра Єфименко.

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      Абдурамана з мамою забрали на допит, де непрозоро натякнули: "Якщо він не зізнається, ми на добу його залишимо тут і зробимо таке, що зізнається, в чому завгодно". Абдувелієв визнав провину частково: він стверджує, що дійсно знімав прапори, але не спалював їх і не кидав в туалет, як сказано в матеріалах справи,
      – переповіла журналістка.

      У зв'язку з вироком, який містить у собі обмеження в пересуванні, незрозуміло, як Абдураман має відвідувати школу. Річ у тім, що вчиться він в Судакському районі, а живе в селі Курське (Білогірський район).

      Абдувелієву – 16 років, дуже хотів вступити в авіаційний університет, а грамот і нагород за перемоги в олімпіадах і різних конкурсах стільки, що всі вони не вміщалися на обідньому столі,
      – додає Єфименко.

      Вона також зазначає, що через кілька місяців у будинку Абдувелієвих був повторний обшук, під час якого на покинутому горищі російські правоохоронці "знайшли" дві абсолютно білі нові робочі рукавички, всередині яких виявили патрони і траву. У зберіганні підозрюють батька Абдурамана, Умера Абдувелієва.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ Кримські татари Діти і неповнолітні Україна – Росія
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