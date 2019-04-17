В Крыму пропал еще один задержанный оккупантами активист: новые детали

Крымскотатарский активист из Симферополя Раим Айвазов исчез ночью после того, как его задержали сотрудники ФСБ при пересечении административной границы оккупированного полуострова с материковой Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

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Сообщается, что в последний раз Айвазов выходил на связь с женой в три часа ночи.

По словам жены пропавшего, последнее смс-сообщение она получила от мужа ночью. В нем он сообщил, что его задержали и не пропускают дальше, поскольку ожидают приезда "человека для беседы". На данный момент телефон "вне зоны",

– говорится в сообщении.

Родственники задержанного позвонили на "горячую линию" ФСБ и "горячую линию" так называемой пограничной службы ФСБ, но там отказались предоставлять информацию о местонахождении активиста.

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Активисты также сообщают, что на поиски Айвазова к админгранице выезжают родственники и друзья задержанного. "Украинский пункт пропуска "Каланчак" задержанный на российском пункте пропуска крымскотатарский активист еще не пересек. С момента его задержания прошло 12 часов. До сих пор о месте его пребывания ничего не известно", – говорится в сообщении.

По данным организации, Айвазов Раим Халилович – житель микрорайона Каменка Симферопольского района, крымскотатарский активист, который занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным в СИЗО.

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