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      В Крыму пропал еще один задержанный оккупантами активист: новые детали

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      Задержанный Раим Айвазов
      Задержанный Раим Айвазов / 24 канал

      Крымскотатарский активист из Симферополя Раим Айвазов исчез ночью после того, как его задержали сотрудники ФСБ при пересечении административной границы оккупированного полуострова с материковой Украиной.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

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      Сообщается, что в последний раз Айвазов выходил на связь с женой в три часа ночи.

      По словам жены пропавшего, последнее смс-сообщение она получила от мужа ночью. В нем он сообщил, что его задержали и не пропускают дальше, поскольку ожидают приезда "человека для беседы". На данный момент телефон "вне зоны",
      – говорится в сообщении.

      Родственники задержанного позвонили на "горячую линию" ФСБ и "горячую линию" так называемой пограничной службы ФСБ, но там отказались предоставлять информацию о местонахождении активиста.

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      Активисты также сообщают, что на поиски Айвазова к админгранице выезжают родственники и друзья задержанного. "Украинский пункт пропуска "Каланчак" задержанный на российском пункте пропуска крымскотатарский активист еще не пересек. С момента его задержания прошло 12 часов. До сих пор о месте его пребывания ничего не известно", – говорится в сообщении.

      По данным организации, Айвазов Раим Халилович – житель микрорайона Каменка Симферопольского района, крымскотатарский активист, который занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным в СИЗО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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