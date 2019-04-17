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      У Криму зник ще один затриманий окупантами активіст: нові деталі

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      Затриманий Раїм Айвазов
      Затриманий Раїм Айвазов / 24 канал

      Кримськотатарський активіст із Сімферополя Раїм Айвазов зник уночі після того, як його затримали співробітники ФСБ під час перетину адміністративного кордону окупованого півострова з материковою Україною.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність".

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      Повідомляється, що востаннє Айвазов виходив на зв’язок з дружиною о третій годині ночі.

      За словами дружини зниклого, останнє смс-повідомлення вона отримала від чоловіка вночі. У ньому він повідомив, що його затримали і не пропускають далі, оскільки очікують приїзду "людини для бесіди". На даний момент телефон "поза зоною",
      – сказано в повідомленні.

      Родичі затриманого зателефонували на "гарячу лінію" ФСБ і "гарячу лінію" так званої прикордонної служби ФСБ, але там відмовилися надавати інформацію про місцезнаходження активіста.

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      Активісти також повідомляють, що на пошуки Айвазова до адмінкордону виїжджають родичі і друзі затриманого. "Український пункт пропуску "Каланчак" затриманий на російському пункті пропуску кримськотатарський активіст досі не перетнув. З моменту його затримання пройшло 12 годин. Досі про місце його перебування нічого невідомо", – ідеться у повідомлені.

      За даними організації, Айвазов Раїм Халілович - житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району, кримськотатарський активіст, який займався організацією передач у Ростов-на-Дону заарештованим у Криму політв'язням в СІЗО.

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Кримські татари Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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