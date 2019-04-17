У Криму зник ще один затриманий окупантами активіст: нові деталі

Кримськотатарський активіст із Сімферополя Раїм Айвазов зник уночі після того, як його затримали співробітники ФСБ під час перетину адміністративного кордону окупованого півострова з материковою Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність".

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Повідомляється, що востаннє Айвазов виходив на зв’язок з дружиною о третій годині ночі.

За словами дружини зниклого, останнє смс-повідомлення вона отримала від чоловіка вночі. У ньому він повідомив, що його затримали і не пропускають далі, оскільки очікують приїзду "людини для бесіди". На даний момент телефон "поза зоною",

– сказано в повідомленні.

Родичі затриманого зателефонували на "гарячу лінію" ФСБ і "гарячу лінію" так званої прикордонної служби ФСБ, але там відмовилися надавати інформацію про місцезнаходження активіста.

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Активісти також повідомляють, що на пошуки Айвазова до адмінкордону виїжджають родичі і друзі затриманого. "Український пункт пропуску "Каланчак" затриманий на російському пункті пропуску кримськотатарський активіст досі не перетнув. З моменту його затримання пройшло 12 годин. Досі про місце його перебування нічого невідомо", – ідеться у повідомлені.

За даними організації, Айвазов Раїм Халілович - житель мікрорайону Кам'янка Сімферопольського району, кримськотатарський активіст, який займався організацією передач у Ростов-на-Дону заарештованим у Криму політв'язням в СІЗО.

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