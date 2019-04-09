В Крыму задержали за одиночный пикет мать незаконно заключенного крымского татарина

Оккупанты в Крыму задержали мать активиста Энвера Мамутова, который был приговорён на 17 лет по подозрению в терроризме.

Об этом сообщили на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

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Вместе с ней и жену осужденного, которая во время акции протеста матери вела прямой эфир в Facebook. Мать держала в руках плакат "Мой сын не террорист. За что 17 лет". К ней подъехали сотрудники ДПС, она разъяснила им с какой целью проводит одиночный пикет.

Подошел еще один работник и предупредил ее, что если она будет находиться рядом, то будет считаться, что они вдвоем. Алие перешла на другую сторону дороги и продолжала вести съемку оттуда.

Затем так называемые сотрудники полиции российских оккупантов попросили подойти жену и мать Энвера Мамутова, которая стояла на противоположной стороне дороги. Инспектор потребовал ее документы, мотивируя тем, что 54-й федеральный закон РФ позволяет проведение одиночных пикетов, но по его мнению, их было двое. Затем он заявил, что "доставят женщин в отдел и будут разбираться на месте".

Обеих женщин отправили в отделение полиции города Бахчисарай, однако вскоре отпустили без составления протокола. Ведь согласно российскому и международному законодательству, одиночные пикеты не запрещены.