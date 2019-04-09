11:04
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Крыму задержали за одиночный пикет мать незаконно заключенного крымского татарина

      53 Читати новину українською
      Задержание матери крымского татарина
      Задержание матери крымского татарина / Фото из социальных сетей

      Оккупанты в Крыму задержали мать активиста Энвера Мамутова, который был приговорён на 17 лет по подозрению в терроризме.

      Об этом сообщили на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

      Читайте также: Потому что снял российский флаг: в аннексированном Крыму осудили несовершеннолетнего

      Вместе с ней и жену осужденного, которая во время акции протеста матери вела прямой эфир в Facebook. Мать держала в руках плакат "Мой сын не террорист. За что 17 лет". К ней подъехали сотрудники ДПС, она разъяснила им с какой целью проводит одиночный пикет.

      Подошел еще один работник и предупредил ее, что если она будет находиться рядом, то будет считаться, что они вдвоем. Алие перешла на другую сторону дороги и продолжала вести съемку оттуда.

      Затем так называемые сотрудники полиции российских оккупантов попросили подойти жену и мать Энвера Мамутова, которая стояла на противоположной стороне дороги. Инспектор потребовал ее документы, мотивируя тем, что 54-й федеральный закон РФ позволяет проведение одиночных пикетов, но по его мнению, их было двое. Затем он заявил, что "доставят женщин в отдел и будут разбираться на месте".

      Обеих женщин отправили в отделение полиции города Бахчисарай, однако вскоре отпустили без составления протокола. Ведь согласно российскому и международному законодательству, одиночные пикеты не запрещены.

       

      blog_ava
      Главные новости 8 апреля: приговор по делу об убийстве полицейских в Днепре и страсти в Одессе
      сегодня
      2066
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      сегодня , 10:01 Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      Артем Овдієнко 147
      Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 08:40 Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 3393
      Минимализм в дизайне интерьера
      8 апреля , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      304
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 апреля , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 3223
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 апреля , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 354
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой
      5 марта 2018 , 06:37
      Російські клуби, на які працюють українці, та УЄФА всіх обманювали – як нові викривальні документи б'ють по Росії
       8 ноября 2018 , 20:14
      Стали известны ТОП-10 новых электромобилей в мире
       13 февраля , 09:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук