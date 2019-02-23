Крымский бандеровец: ФСБ ворвалась к украинскому патриоту в Крыму, фото и видео

Правозащитники называют крымчанина Олега Приходько вторым Владимиром Балухом. На деревенском дворе уже пять лет развевается украинский флаг. К крымчанину наведывались российские силовики изъяли украинскую патриотическую и националистическую символику, а мужчина все еще продолжает утверждать, что дождется и будет получать пенсию в Украине.

Журналисты программы "Крым. Реалии" посетили крымчанина Олега Приходько, который не продался за российскую пенсию, ездил на Майдан и помог построить в Евпатории украинскую церковь.

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В селе Орехово, недалеко от курортного города Саки, в одном из дворов весит украинский флаг. Дом принадлежит семье Приходько, к которым пришли российские силовики из-за национальной символики. Глава семьи, Олег Приходько, до сих пор называет их НКВД.

В 8 часов утра пришли люди из НКВД, калитку открыли и начали ломиться в дом. Трое из них были в масках. Представились мне, а я ответил им: "Как страшно",

– рассказал Олег Приходько.

Искали, как водится, в последние пять лет, что-то запрещенное: наркотики, нелегальное оружие и экстремистскую литературу. Нашли и изъяли старые диски с видео, патриотическую символику. Игрушечное оружие забрали на экспертизу, хоть и так было понятно, что оно из пластика. Олег Приходько переделал автоматы, чтобы они были похожи на настоящие.

Ленты разные были, желто-голубые, красно-черные, на которых писалось "Слава Украине", "Украина превыше всего". На стене висел у меня желто-голубой флаг, портрет Степана Бандеры, автоматы,

– хвастался Приходько.



Дом Приходько до обыска

В дороссийские времена, Олег возглавлял ячейку партии "Свобода" в том же районе Крыма, где живет и сейчас. Он трижды был на Майдане во время Революции Достоинства, оттуда и символика украинских националистов. Последний обыск в семье Приходько был уже вторым во время русских, первый произошел в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Начались же проблемы у семьи еще раньше – при Украине.

У меня когда-то было такое уже при Украине. Коммунисты нажаловались СБУ, когда их святыню якобы краской кто-то облил. Это было еще где-то в 2012 году при предателе Януковиче,

– объяснил Олег.

Жена Приходько думает, что с тех времен за мужчиной следят спецслужбы. На этот раз силовики приехали по тому же поводу. Сказали, что кто-то разбил местный памятник советским летчикам и разрисовал его свастикой. Журналисты не нашли ни нацистской свастики, ни повреждений на советских памятниках в Саках, когда наведались туда через неделю после обысков.



Украинский трезубец на дымоходе в доме Олега Приходько

Олег показывал символику, которой на самом деле гордится – украинский тризуб на дымоходе. На него искоса смотрели российские силовики.

Смотрели-смотрели, я думал снесут сейчас топором, или чем-то другим. Но я удивился, когда его не трогали. Это я же для себя, для души делал,

– рассказал Олег Приходько.

Табличка на беседке для души: "За честь, за волю, за козацьку долю! Слава Украине!" Десятки лет ремеслом Олега Пиходько было кузнечное дело. Занимался и сваркой, помог установить купол на украинскую церковь в Евпатории. Теперь, когда заказов немного, то кузнец овладел плотничеством.



Двор семьи Приходько

Супруги ведут сельский образ жизни: ухаживают за несколькими животными, на огороде. Также семья слушает английский рок, поэтому наряду с украинским флагом – британский. Любовь и Олег – украинцы, которые родились в Крыму, то же не сомневаются, что в праве иметь те флаги, которые им нравится.

По их разговорам, будто я на танке в Москву заехал и качаю свои права. Если бы я жил в Украине и какой-то судьбой меня забросило в Россию, то я бы сидел там и подчинялся законам их страны. Но факт другой – я на своей земле, я здесь был, я здесь и остался. Мы родились в Украине, Родина – она одна,

– объяснил свою точку зрения Приходько.

Из-за портрета Степана Бандеры и красно-черного флага Олега, вероятно, обвинят в пропаганде "Правого сектора". Он этого нарушения не признает. Сейчас мужчине грозит штраф или арест до 15 суток за хранение символики, которую в России называются экстремистской. Если российские следователи докажут, что он причастен еще и к вандализму, то наказание будет более серьезным.

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