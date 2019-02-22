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      У них нет сомнений: когда поедет первый поезд незаконным Керченским мостом в Крыму

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      Когда поедет первый поезд незаконным Керченским мостом: в аннексированном Крыму анонсировали дату
      Когда поедет первый поезд незаконным Керченским мостом: в аннексированном Крыму анонсировали дату / Фото из открытых источников

      Первый поезд поедет незаконным Керченским мостом 8 декабря 2019 года. В оккупантов нет никаких сомнений на этот счет.

      Так называемый начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко сказал, что билеты начнут продавать за 90 дней, пишет Крыминформ.

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      Билеты будут продавать на вокзалах и станциях районного значения, а также в аннексированной Ялте и Судаке. В общем доступными будут 22 пункта продажи.

      Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд приедет в Крым,
      – сказал Резниченко.

      Через Керченский мост будут ходить поезда 11-ю маршрутами, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Брянска и других российских городов.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?
      Россия построила мост через Керченский пролив, поэтому он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост Украина – Россия Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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