Российские силовики провели обыски в мечети и задержали ее руководителя

В селе Штурмовое возле Севастополя российские силовики обыскали мечеть и квартиру ее духовного руководителя Рустема Абилева.

После завершения "следственных действий" Абилева задержали, сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

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Также говорят, что во время обысков присутствовали представители телеканалов "Россия 1", местного "ИКС-ТВ" и других российских средств массовой информации.

Известно, что Абилев работает врачом-стоматологом в собственной клинике.

15 апреля также появилась информация, что Федеральная служба безопасности России сообщила об обысках у жителя Севастополя, не называя его имя.

Обыски у него проводили ФСБ, Министерство внутренних дел и Росгвардия. Они якобы изъяли запрещенную литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы. Против крымчанина завели дело о якобы призывах к экстремистской деятельности во время публичного выступления.

Подконтрольные Кремлю правоохранители называют мусульманина "лидером группы радикальных исламистов", который "проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, которые не разделяют его религиозных убеждений".

Оккупанты говорят, что мужчина якобы "обрабатывал" прихожан и привлекал их к "экстремистской деятельности".