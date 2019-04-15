Російські силовики провели обшуки мечеті та затримали її керівника

У селі Штурмове біля Севастополя російські силовики обшукали мечеть та помешкання її духовного керівника Рустема Абілєва.

Після завершення "слідчих дій" Абілєва затримали, повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

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Також кажуть, що під час обшуків були присутні представники телеканалів "Россия 1", місцевого "ІКС-ТВ" та інших російських засобів масової інформації.

Відомо, що Абілєв працює лікарем-стоматологом у власній клініці.

15 квітня також з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Росії повідомила про обшуки у мешканця Севастополя, не називаючи його ім’я.

Обшуки у нього проводили ФСБ, Міністерство внутрішніх справ і Росгвардія. Вони нібито вилучили заборонену літературу, документи, комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші предмети. Проти кримчанина відкрили справу про нібито заклики до екстремістської діяльності під час публічного виступу.

Підконтрольні Кремлю правоохоронці називають мусульманина "лідером групи радикальних ісламістів", який "проводив проповіді з використанням забороненої літератури, в яких закликав до насильницьких дій щодо громадян, які не поділяють його релігійних переконань".

Окупанти кажуть, що чоловік нібито "обробляв" прихожан і залучав їх до "екстремістської діяльності".