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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вперше за час перемир’я на Донбасі було спокійно

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      Упродовж доби бойовики не здійснили жодного обстрілу
      Упродовж доби бойовики не здійснили жодного обстрілу / 24 канал

      Упродовж доби 22 липня проросійські бойовики на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

      За інформацією прес-центра Операції Об’єднаних сил проросійські найманці не здійснили жодного обстрілу. Також не було втрат з українського боку.

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      Щодо ситуації у лавах окупантів, за даними розвідки, 22 липня один загинув та ще двоє зазнали поранень.

      Від початку поточної доби бойовики на Донбасі також не порушували безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

      Безстрокове перемир'я почало діяти з 0:01 21 липня. Таких домовленостей досягли 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.

      Попри перемир'я, бойовики все ж здійнили один обстріл українських позицій упродовж доби 22 липня. Однак тоді ніхто з українських воїнів не постраждав. Щоправда, Україна все ж зазнала втрат – внаслідок підриву на невідомому боєприпасі поблизу Щастя два воїни загинули та ще двоє зазнали поранень. 


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      Теги: Новини України Новини політики Борис Джонсон Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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