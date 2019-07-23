Вперше за час перемир’я на Донбасі було спокійно

Упродовж доби 22 липня проросійські бойовики на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

За інформацією прес-центра Операції Об’єднаних сил проросійські найманці не здійснили жодного обстрілу. Також не було втрат з українського боку.

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Щодо ситуації у лавах окупантів, за даними розвідки, 22 липня один загинув та ще двоє зазнали поранень.

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі також не порушували безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Безстрокове перемир'я почало діяти з 0:01 21 липня. Таких домовленостей досягли 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.

Попри перемир'я, бойовики все ж здійнили один обстріл українських позицій упродовж доби 22 липня. Однак тоді ніхто з українських воїнів не постраждав. Щоправда, Україна все ж зазнала втрат – внаслідок підриву на невідомому боєприпасі поблизу Щастя два воїни загинули та ще двоє зазнали поранень.