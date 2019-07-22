Попри перемир'я на Донбасі, бойовики здійснили збройну атаку на українських воїнів

Упродовж доби 21 липня проросійські бойовики на Донбасі лише 1 раз порушували перемир’я. Щоправда, обстрілювали українські позиції окупанти з забороненого мінськими угодами озброєння.

Здійснили збройну атаку проросійські найманці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Хутора Вільний. Тут вони застосовували озброєння бойової машини піхоти та великокаліберний кулемет.

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За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув і ще двоє зазнали поранень.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил зафіксовано не було.

Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі набуло сили безстрокове перемир'я. Про це домовилися 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.