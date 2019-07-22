00:00
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Попри перемир'я на Донбасі, бойовики здійснили збройну атаку на українських воїнів

      1269 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 21 липня проросійські бойовики на Донбасі лише 1 раз порушували перемир’я. Щоправда, обстрілювали українські позиції окупанти з забороненого мінськими угодами озброєння.

      Здійснили збройну атаку проросійські найманці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Хутора Вільний. Тут вони застосовували озброєння бойової машини піхоти та великокаліберний кулемет. 

      Важливо! У перший день перемир'я на Донбасі підірвалися двоє українських військових

      За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув і ще двоє зазнали поранень.

      Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил зафіксовано не було.

      Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі набуло сили безстрокове перемир'я. Про це домовилися 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Відповідно до угоди, як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      що відомо про останні події на донбасі: 
      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
      43253
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 22 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 486
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2471
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2010
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      361
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук