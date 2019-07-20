Напружена ситуація: журналісти потрапили під обстріл на Донбасі – відео

Поки наближається момент обіцяного перемир'я, бої на Донбасі не вщухають. Дуже часто це відбувається вдень і просто перед телекамерами.

Журналісти 24 каналу потрапили під обстріл ворога просто під час телезйомок. Напружений момент зафіксували на відео.

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За словами бійців ЗСУ, такі перестрілки з легкої зброї відбуваються і вдень, і вночі. Однак вона також може поранити чи навіть вбити.

"Ситуація – стабільно напружена. Обстрілюють, щоб якось дестабілізувати ситуацію. Подобається їм так напевно", – сказав військовослужбовець ЗСУ Євген.

Дивіться відео обстрілу під час зйомок:

Наші захисники у дієвість перемир'я, який стартує 21 липня, не дуже вірять. За словами військового, який з самого початку війни на фронті, бачив чимало режимів тиші, але всі були не дуже ефективними.

"Оголошений режим тиші, якщо він буде оголошений, то він протримається може п'ять хвилин, може десять, може годину. Добу він не витримає. Це моє переконання і не тільки моє, але й усіх, хто розташований тут і по інших пунктах несення служби", – розповів військовослужбовець ЗСУ Степан.



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