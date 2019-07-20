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      Стали відомі імена вбитих снайперами українських військових

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      Вбиті снайперами бойовиків військові Джерелейко та Бардалим
      Вбиті снайперами бойовиків військові Джерелейко та Бардалим / Колаж 24 канал

      Снайпери проросійських бойовиків вбили двох українських військових 19 липня на Донбасі: 30-річного Романа Джерелейка та 33-річного Олександра Бардалима.

      Джерелейко зазнав кульового поранення під час інженерного обладнання позицій. На місце одразу прибув медик з сусідньої позиції, який надав бійцю першу медичну допомогу, повідомили у 24-ій окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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      На місце, де був поранений Джерелейко, одразу прибули командир роти та командир взводу старшина Бардалим. Вони особисто почали проводити евакуацію Джерелейка. Проте за 15 метрів від позиції ворожий снайпер вистрілив вдруге – цього разу в Бардалима. Його поранення виявилось несумісним з життям і протягом хвилини боєць помер на руках командира роти.

      Джерелейко був родом з Волочиська, що на Хмельниччині. В нього залишились матір, батько та 7-річний син Данило.

      Бардалим був родом з Корсунь-Шевченківського Черкаської області. На Донбасі воював з 2015 року і планував повернутись на якийсь час до своєї сім’ї. До його звільнення з лав ЗСУ залишалось всього 20 днів. У бійця залишилась дружина та 7-річний син Денис.

       

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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