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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики завдали значних втрат Об'єднаним силам на Донбасі

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 19 липня проросійські бойовики на Донбасі 26 разів порушили режим припинення вогню. 11 разів це було із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 20 разів обстрілював позиції Об'єднаних сил:

      • поблизу Широкиного – двічі: з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • біля Богданівки – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • неподалік Мар'їнки – двічі: з мінометів калібру 120 міліметрів і снайперських гвинтівок;
      • на околицях Талаківки – тричі: з мінометів калібру 120 міліметрів і гранатометів різних систем;
      • у районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомету;
      • поблизу Гнутового – двічі: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
      • біля Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
      • на околицях Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
      • у районі населеного пункту Чермалик – з міномету калібру 82 міліметри;
      • поблизу Водяного – двічі: з мінометів калібру 120- та 82 міліметрів, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
      • у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
      • неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемету;
      • на околицях Пищевика – з міномету калібру 82 міліметру, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно 6 разів:

      • поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • поряд з Південним – двічі: з мінометів калібру 82 міліметрів, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
      • на околицях Луганського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • у районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемету.

      Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинули та ще троє отримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах окупантів, то, за даними розвідки, 19 липня двох окупантів поранено.

      Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників. Сталося це біля Гранітного (зі стрілецької зброї) та неподалік Лебединського (з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї).

      А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників бойовики обстріляли тричі. Два обстріли сталися поблизу Щастя (з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних гранатометів) та одного разу – на околицях Нижньотеплого (з великокаліберного кулемету). 

      Упроловж доби 18 липня проросійські найманці на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок такої збройної агресії один український оборонець загинув та ще двоє зазнали поранень. 


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      якою нині є ситуація на Донбасі: 
      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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