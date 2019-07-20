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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українська армія отримає 200 комфортних житлових модулів для передової та полігонів

      4184 Читать новость на русском
      Військових забезпечать мобільним житлом
      Військових забезпечать мобільним житлом / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві оборони за участю Президента України Володимира Зеленського, Міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака відбулася презентація мобільних житлових модулів для розміщення особового складу в районі ООС.

      У Міністерстві оборони України показали варіанти житлових модулів для військовослужбовців – це вагончики з опаленням та кондиціонером, які легко перевозити.

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      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові у районі проведення Операції Об’єднаних сил отримають такі модульні житлові будинки обладнані усіма необхідними умовами для комфортного проживання вже до кінця 2019 року.

      Він додав, що потреба у таких модульних мобільних вагонах для військових виникла через важкі умови проживання українських захисників на Донбасі.

      Тут підготовлені мобільні хатинки для військових. Там все є – кондиціонери, пічка на зиму, окремі мобільні пральні, техніка класна, Bosch, туалети, душ. Щоб військові себе відчували нормальними людьми. Вони і є нормальні люди, мають бути і нормальні умови, 
      – сказав Зеленський.

      Президент розповів, що загалом таких мобільних помешкань потрібно 200 одиниць. Наразі вже 30 таких станцій готові до використання, а ще 10 будуть виготовлені найближчим часом.

      Водночас президент висловив сподівання, що завдання із повного забезпечення українських військових мобільним житлом у зоні ООС буде вирішено до кінця року.

      Зеленський також зазначив, що наразі тривають перемовини щодо місткості майбутніх моделей.

      Що стосується на 4 чи на 6 осіб буде розраховане житло, то ми ще сперечаємося. Люди, які знають армію зсередини… але я не знаю і хочу бути більш гуманним, щоб по чотири людини жило, поки що сперечаємося,
      – сказав глава держави.

      Перемовини на виготовлення модулів для військових проводилися із західними партнерами, але врешті було прийнято рішення підтримати вітчизняного виробника, який і буде виготовляти подібні будинки для військових.

      У генштабі вже вирішили, що першими випробують модулі на собі бійці 53 бригади, а отримувати нове модульне житло по черзі будуть усі. Розміщувати такі комплекси можна і на другій лінії оборони, і на полігонах.

      blog_ava
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      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Міністерство оборони України Новини нерухомості Новини нерухомості України Степан Полторак
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