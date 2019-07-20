Українська армія отримає 200 комфортних житлових модулів для передової та полігонів

У Міністерстві оборони за участю Президента України Володимира Зеленського, Міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака відбулася презентація мобільних житлових модулів для розміщення особового складу в районі ООС.

У Міністерстві оборони України показали варіанти житлових модулів для військовослужбовців – це вагончики з опаленням та кондиціонером, які легко перевозити.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові у районі проведення Операції Об’єднаних сил отримають такі модульні житлові будинки обладнані усіма необхідними умовами для комфортного проживання вже до кінця 2019 року.

Він додав, що потреба у таких модульних мобільних вагонах для військових виникла через важкі умови проживання українських захисників на Донбасі.

Тут підготовлені мобільні хатинки для військових. Там все є – кондиціонери, пічка на зиму, окремі мобільні пральні, техніка класна, Bosch, туалети, душ. Щоб військові себе відчували нормальними людьми. Вони і є нормальні люди, мають бути і нормальні умови,

– сказав Зеленський.

Президент розповів, що загалом таких мобільних помешкань потрібно 200 одиниць. Наразі вже 30 таких станцій готові до використання, а ще 10 будуть виготовлені найближчим часом.

Водночас президент висловив сподівання, що завдання із повного забезпечення українських військових мобільним житлом у зоні ООС буде вирішено до кінця року.

Зеленський також зазначив, що наразі тривають перемовини щодо місткості майбутніх моделей.

Що стосується на 4 чи на 6 осіб буде розраховане житло, то ми ще сперечаємося. Люди, які знають армію зсередини… але я не знаю і хочу бути більш гуманним, щоб по чотири людини жило, поки що сперечаємося,

– сказав глава держави.

Перемовини на виготовлення модулів для військових проводилися із західними партнерами, але врешті було прийнято рішення підтримати вітчизняного виробника, який і буде виготовляти подібні будинки для військових.

У генштабі вже вирішили, що першими випробують модулі на собі бійці 53 бригади, а отримувати нове модульне житло по черзі будуть усі. Розміщувати такі комплекси можна і на другій лінії оборони, і на полігонах.