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      Режим тиші та обмін полоненими: як пройшли чергові мінські домовленості

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      Крига знову скресла – так про домовленості з терористами кажуть в українській трьохконтактній групі. Була заява, що перемовини відновили і вже обговорили питання обміну полоненими та дійшли згоди про режим тиші.

      Питання обміну полоненими знову підняли у Мінську. Бойовики хочуть, аби їм видали 208 осіб, які нині відбувають покарання в Україні.

      Читайте також: Перемир’я і обмін полоненими: чого очікувати від Росії?

      У відповідь готові віддати 69 полонених українців.

      "Давайте знімемо рожеві окуляри і перестанемо анонсувати звільнення через день, через два і так далі", – заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Роман Безсмертний.

      Суттєвого прогресу в питаннях обміну заручниками поки не досягнули. Не узгодили ні час повернення, ні систему передачі бранців.

      А от про звільнення моряків у Мінську не говорили. Вони особлива категорія. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що продовження арешту українських моряків – це спроба Росії тиснути на президента Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів. Адвокати ж моряків впевнені, ті повернуться додому вже після виборів. З цього приводу буде ухвалено політичне рішення.

      Я сподіваюся, що найближчим часом моряки повернуться додому. Всі умови для їхнього звільнення існують, але я думаю, що це навряд чи відбудеться до парламентських виборів в Україні, 21 липня, але, ймовірно, відбудеться відразу після цього,
      – наголосив адвокат Микола Полозов.

      І якщо доля українських бранців під питання, то про чергове перемир'я вдалося домовитися. Тиша на лінії фронту має запанувати з опівночі 21 липня. До речі, вперше "Режим тиші" передбачає заборону на будь-яке ведення вогню. Проте, як відомо, наші бійці сумніваються, що бойовики будуть дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

      Окрім того, домовилися про ремонт мосту в Станиці Луганській, де наприкінці червня відбулося розведення військових вдалося домовитися. А ще бойовики пообіцяли надати доступ спостерігачам ОБСЄ на окуповані території України. У той самий час коли, про це домовилися у Мінську – Путін у Москві пообіцяв паспорти з двоголовим орлом за спрощеною процедурою для всього Донбасу. Як відомо, то ще у квітні президент Росії полегшив отримання російського громадянства для всіх жителів Луганської і Донецької областей.

      Зверніть увагу на три події та момент виходу указу. Указ звертається тоді, коли у Мінську завершують редагувати документи. І друге, цей указ з'являється тоді, коли в Страсбурзі одна персона презентує свій план. Це все синхронізовані речі,
      – зазначив Роман Безсмертний.

      Він має на увазі кума Путіна Віктора Медведчука. Той переконував європейців, що знає як повернути не лише бранців в Україну, а і окуповані території. І робитиметься це все, звісно, через прямий діалог у форматі "Київ – Донецьк – Луганськ – Москва". Очевидно, в останні дні перед виборами кум Путіна вирішив максимально вичавити бонусів зі складної ситуації.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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