Перемир’я і обмін полоненими: чого очікувати від Росії?

Домовленість про безстрокове перемир’я на Донбасі точно буде порушена проросійськими маріонетками. А от в процесі обміну військовополоненими, можливо, будуть зрушення.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, Росія продовжує війну проти України. І своїх умов для припинення збройної агресії в Кремлі не змінювали. Війна не завершиться, поки в Росії будуть ресурси і бажання. Або Україна покаже, що не піде на поступки в ключових питаннях – обмеженні нашого суверенітету.

"Сто перше" перемир’я не призведе до припинення війни. Проросійські бойовики не є суб’єктами конфлікту. Так звані "ЛНР" і "ДНР" – створені, фінансовані і керовані з Москви,

– підкреслює Олександр Хара.

Щодо обміну військовополоненими, дипломат зазначає: окупаційні адміністрації виконують волю Кремля. ОРДЛО утримує українських військовополонених. Росія – політичних заручників Олега Сенцова, журналістів, кримських татар і захоплених моряків. І це ускладнює процес обміну за схемою "всіх на всіх".

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Прогрес може бути в обміні між ОРДЛО і Україною. Хоча для президента Зеленського головне – повернення захоплених Росією українських моряків. Але рішення так званого російського суду про продовження ув’язнення моряків говорить, що ця історія далека від завершення,

– наголошує Хара.

Про що домовилася Тристороння контактна група в Мінську? Перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом. Підтверджено розташування 69 громадян, яких Україна прагне звільнити. В українських виправних закладах перебувають 208 осіб, про яких запитують окупанти на Донбасі.



Представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ Роман Безсмертний під час брифінгу 18 липня розповів, що на переговорах у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69. Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі. Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.