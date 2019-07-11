Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду

Як збираються найрейтинговіші кандидати-партії вирішувати нагальні проблеми українців? Зокрема, найболючішого питання про завершення війни на Донбасі, а також повернення окупованого Криму.

До виборів залишилося вкрай мало. Час визначатися, за кого віддати свій голос. Ми зібрали рейтинги і порахували, які партії згідно з соцопитуваннями можуть пройти у Раду. А також звернули увагу на партії з протилежними політичними ідеями, щоб охопити практично весь електорат. Ми задали кожній з цих партій важливі для суспільства питання. Разом з експертами проаналізували, чи зможуть партії виконати обіцянки.

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Одне з важливих питань для всіх без винятку українців – коли завершиться збройний конфлікт на Донбасі і буде відновлена територіальна цілісність України? Як партії пропонують встановити мир, – далі в матеріалі 24 каналу.

Що говорять експерти про сценарії завершення війни?

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Люди мають завищені очікування від дій політиків щодо швидкості досягнення миру на Донбасі. Насправді в діях політичних гравців не помітно бажання швидко досягати миру. Навпаки – загострювати і доводити ситуацію до ескалації. Але політики обіцяють мир, не маючи чіткого плану і реалістичної оцінки ситуації.

Війна, на жаль, надовго. Путін гратиме зараз на загострення ситуації на Донбасі. Про що свідчать обстріли, відсутність діалогу і намагання втягнути президента Зеленського у не вигідний для нього формат прямого діалогу з так званими "ДНР" і "ЛНР". Путін піде на ескалацію, але не робитиме прямих заяв. Він не розуміє, з ким вести переговори в Європі і США щодо України. Звідси обережна заява його прес-секретаря Пескова про те, що в Росії вивчать доцільність розширення нормандського формату, що ініціював Зеленський.

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У Москви немає відповідей. Може відбутися зустріч Зеленського і Путіна. Але треба розуміти сухий залишок такої зустрічі. Меморандум, договір, якісь домовленості з графіком виконання. Бо тоді така зустріч нікчемна.



Як нарешті зупинити агресію Путіна?

Україна приречена на підвищення відсотка ВВП на потреби боєздатності армії. Ми живемо в час війни. Хочеться почути від політиків, що вони не лише гарантують підвищення витрат на армію до 5%, але й забезпечать дійсно прозорі реформи. Щоб "Укроборонпром" перестав бути годівницею для друзів президента. Щоб не з’явилися різні "свинарчуки".

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, ГІ "Права справа"

Політичні сили не мають чіткої програми завершення війни на Донбасі і розуміння ситуації. Ми можемо виступати з пропозиціями про розширення нормандського формату, але чи погодяться на це погодяться Німеччина і Франція? Хто буде ініціатором припинення війни? Для цих країн це питання регіонального лідерства. Вони не пустять США і Великобританію.

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Ключовий момент – всі забувають, що врегулювання конфлікту залежить від Росії. А Путін хоче змінити політичні настрої всередині самої України. І його провідником виступає "Опоплатформа", говорячи про "примирення", нехтуючи державними інтересами. Ми можемо піти на поступки: припинити вогонь, надати автономію Донбасу і російську мову як другу державну. Але це повернення під вплив Москви.

Якими партії бачать шляхи вирішення збройного конфлікту з Росією?

"Слуга народу"

"Слуга народу" обіцяє забезпечити законодавчий супровід ініціатив президента Зеленського, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України. Встановити видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП. Відновити реформування ЗСУ за стандартами НАТО.

Як відомо, президент Зеленський виступив ініціатором розведення озброєння по лінії зіткнення в Станиці Луганській. Також запропонував провести зустріч з Дональдом Трампом, Терезою Мей, Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Путіним у Мінську для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Криму.



У "Слуги народу" пропонуютть долучити до переговорів США і Великобританію

Як відзначає Віталій Кулик, немає готовності інших учасників переговорного процесу взаємодіяти з Україною в реалізації цих планів Зеленського. Експерт додає: після розведення військ у Станиці Луганській є демілітаризована лінія. Кількість обстрілів зменшена. Але є донецький напрямок, де щодня десятки, а то й сотні обстрілів із зброї, забороненої мінськими угодами. І втратами з нашого боку. Тобто, якщо ми не відповідатимемо, то втрачатимемо наших бійців. На його думку, в Зеленського немає механізму, як примусити Росію забезпечити режим тиші протягом двох-трьох місяців. ОБСЄ не може провести моніторинг тих, хто стріляє. Вони тікають із зони обстрілу.

"Опозиційна платформа – За життя!"

"Опозиційна платформа – За життя!" обіцяє шляхом діалогу та компромісів припинити бойові дії. Забезпечити прямі перемовини у чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва. Надати автономний статус Донбасу. Прийняти закони про амністію, про вибори і вільну економічну зону на Донбасі.



"Опоплатформа" пропонує капітулювати перед Росією

За словами Віталія Кулика, заяви "Опоплатформи" – повна капітуляція України. Тоді ми визнаємо конфлікт внутрішнім – громадянським, говоримо по повну амністію проросійських бойовиків.

Якщо на Донбасі припинити стріляти і почати домовлятися, як пропонує "Опоплатформа", – ми перекреслюємо всі наші досягнення. Визнаємо втрату територій, право вето на зовнішньополітичні ініціативи України. Стаємо територією, яку розігрують світові гравці. У першу чергу, Росія,

– наголошує Віталій Кулик.

"Голос"

Партія "Голос" обіцяє повернути території і перемогти у війні за право України на самовизначення. "Голос" проти планів, що передбачатимуть перебування в органах влади чи місцевого самоврядування представників терористичних груп, керованих Кремлем.



"Голос" не озвучує конкретного плану дій

"Голос", за словами Віталія Кулика, не озвучує реалістичної стратегії. Немає ні поетапного плану, ні термінів його реалізації.

ВО "Батьківщина"

ВО "Батьківщина" декларує відновлення територіальної цілісності та суверенітету України головним пріоритетом. Шлях до миру має розпочатися з безумовного звільнення Росією всіх в'язнів сумління, полонених і заручників. Окрім мінського процесу і нормандського формату, "Батьківщина" пропонує започаткувати переговори за формулою Будапешт+, залучивши до процесу врегулювання США і Великобританію. Наполягає на розгляді питань окупованого Донбасу і анексованого Криму в єдиному пакеті.



Для "Батьківщини" завершення війни – пріоритет

Віталій Кулик зауважує: немає чіткої моделі розширення нормандського формату. Але варто провести роботу експертів на міжнародному рівні, човникову дипломатію, сформувати громадську думку. А потім підходити до такої пропозиції.

Для США, можливо, цікаво взяти участь у переговорах по Донбасу. Але Вашингтон не хоче вступати в пряме протистояння з Москвою. У переговорах треба брати на себе зобов’язання як країна-гарант. Ставити свідком розмови Путіна і Зеленського США не хочуть. Те ж саме стосується Великобританії,

– переконаний Віталій Кулик.

"Об’єднання "Самопоміч"

"Об’єднання "Самопоміч" переконана: щоб повернути окуповані території, треба виграти війну з Росією. Росія їх окупувала, і лише в неї можна їх забрати:

повернення має відбутися невійськовим способом, але при постійному підвищенні обороноздатності країни;

запровадити єдину політику щодо окупованих Криму і частин Донецької і Луганської областей – для Росії окуповані Крим і Донбас є різними, але для нас вони однаково окуповані;

сформувати чітку політику щодо людей, які залишились на окупованих територіях, в тому числі і кримських татар. Затвердити державну програму забезпечення гідних умов проживання для тимчасово переміщених осіб.



"Самопоміч" за єдину політику щодо анексованого Криму і окупованого Донбасу

Дмитро Снєгирьов зазначає: дуже важливе розуміння, що не можна розділяти анексію Криму і окупацію частини Донбасу. Водночас, за його словами, дорожня карта залежить від Кремля. А в планах Кремля немає врегулювання збройного конфлікту.

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"Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" обіцяє забезпечити мир, зміцнюючи міжнародну солідарність і тиск на агресора. Посилити санкційний тиск. Введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу. Модернізація, структурні реформи та новий рівень забезпечення ЗСУ у відповідності до вимог НАТО. Сприяти розвитку ракетних технологій, протиповітряного щита України, авіації і флоту. Розвивати оборонно-промисловий комплекс.



Порошенко за п’ять років не розробив плану про деокупацію Донбасу і Криму

Дмитро Снєгирьов підкреслює: санкції не ефективні. По-перше, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на зустрічі з Путіним заявив, що вони працюють над скасуванням санкцій і поглибленням торгових відносин із Росією. Аналогічні заяви звучали від інших європейських лідерів. По-друге, повернення Росії в ПАРЄ наочно показало, що санкційний пакет немає успіху.

Російська дипломатія відпрацювала механізм скасування санаційного режиму. Порошенко п’ять років розповідав про ефективність економічних санкцій. З’ясувалося, що ми не розбудували армію, не дали чіткого розуміння, куди рухається Україна. Як деокупувати ОРДЛО? Воно не розсмокчеться само по собі за допомогою санкцій. Це і призвело до фактичної поразки Порошенка,

– наголошує Снєгирьов.

А про миротворців, говорить експерт, ніхто не згадує. Бо всі розуміють хибність ідеї і неможливість її практичної реалізації.

Віталій Кулик додає: в обіцянках Порошенка немає плану. Апеляція до міжнародних гравців, які мають тиснути на Росію і зберігати санкційний режим. В чому зиск для Заходу, коли Україна не виконує свого домашнього завдання – зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС? Зокрема, проведення реальної антикорупційної політики, запровадження системи моніторингу, реформування "Укроборонпрому", приведення до стандартів громадського контролю та впливу на формування оборонного бюджету. Ліквідація політичної корупції. Порошенко, говорить політолог, за п’ять років цього не зробив. Коли зараз "Європейська Солідарність" каже, що захищає патріотичний тренд, – це ні про що, вважає Кулик.

"Сила і честь"

"Сила і честь" пропонує формування нової концепції відносин із Росією, спрямованої на припинення бойових дій на Сході України. Повернення окупованих територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії.



"Сила і честь" пропонує сформувати нову концепцію

Дмитро Снєгирьов зауважує: Україна виступила ініціатором в односторонньому порядку відновлення мосту біля Станиці Луганська і відведення військ від лінії зіткнення. Наразі відбувається ескалація військового напруження. Кількість обстрілів збільшилася на третину – із 115 до 170. Росія показує, що нехтує мирними ініціативами. Бо Кремль зацікавлений у конфлікті. З цього треба починати, а потім говорити про дорожню карту. Треба враховуючи інтереси Росії, яка намагається повернути собі Україну, а не окуповані території.

ВО "Свобода"

ВО Свобода планує ініціювати зміну мінських угод та нормандського формату на Будапештський формат за участі США і Великобританії. Створити сучасну професійну контрактну армію за стандартами НАТО. Заснувати на основі територіальної оборони України Армію Оборони за швейцарським зразком. Встановити повну економічну блокаду тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.



"Свобода" за скасування нормандського формату

Дмитро Снєгирьов зауважує, "Свобода" не розуміє специфіку Швейцарії.

Швейцарія – нейтральна держава, чий статус підтверджений банківськими рахунками сильних світу цього. В України інше геополітичне розташування. У нас повинна бути професійна високооснащена мобільна армія. Нам треба Росію відбити. А в Швейцарії армія – це так звані загони територіальної самооборони,

– підкреслює Снєгирьов.

Радикальна партія Олега Ляшка

Радикальна партія наголошує, що готова зробити все для миру. Але не ціною капітуляції. Мета – перемога і повернення всіх окупованих територій Криму і Донбасу. Перемогти у війні можна лише тоді, коли матимемо сильну економіку, сильну армію.



Радикали проти капітуляції, але плану не мають

Дмитро Снєгирьов зазнає: Радикальна партія, як і більшість, не має бачення ситуації. Дорожня карта врегулювання конфлікту на Донбасі – відновлення ядерного потенціалу України. Це повинно бути стратегією національної безпеки, якої немає. Ми гасимо полум’я бензином.

Політичні сили на шостому році війни з Росією не змогли чітко визначити стратегію її завершення. Втім переважна більшість партій проти поступок російському агресору. Є перспективи, що новий парламент розробить і ухвалить концепцію досягнення миру і відновлення територіальної цілісності і суверенітету не ціною капітуляції і здачі національних інтересів України, а їх захисту.