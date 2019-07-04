Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду

Як збираються найрейтинговіші кандидати-партії вирішувати нагальні проблеми українців? Зокрема, зовнішнього напрямку України? Європа, Росія чи багатовекторність?

До виборів залишилося вкрай мало. Час визначатися, за кого віддати свій голос. Ми зібрали рейтинги і порахували, які партії згідно з соцопитуваннями можуть пройти у Раду. А також звернули увагу на партії з протилежними політичними ідеями, щоб охопити практично весь електорат. Ми поставили кожній з цих партій важливі для суспільства питання. Разом з експертами проаналізували, чи зможуть партії виконати обіцянки.

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Одне з питань, що часто лунає на виборах – вибір зовнішньополітичного вектору. В якому напрямку рухатися Україні і наскільки це доцільно – далі в матеріалі 24 каналу.

Що говорять експерти про зовнішню політику?

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій

Добре, що курс на ЄС і НАТО закріплено в Конституції. Але його втілення українськими політиками не зовсім правильне. Для України важливо рухатися в напрямку досягнення стандартів ЄС і НАТО. Ці структури повинні бути інструментом для досягнення реальних цілей – побудови успішної держави. Потрібно поставити певні точки – завдання в рамках досягнення стандартів ЄС і НАТО – і рухатися. І не чекати, коли нас туди запросять. Ми не знаємо, що там буде за п’ять років. В ЄС іде процес переформатування. Європа переживає не прості, але зрозумілі процеси. І це нормально.

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Політики повинні комунікувати з суспільством, щоб українці добре розуміли, що таке рух до ЄС і НАТО. Що питання безпеки, територіальної цілісності – це НАТО. Пенсії в розмірі тисяча євро, зарплати дві тисячі євро, кваліфікована освіта – це європейські стандарти.



Після Революції Гідності Україна закріпила в Конституції курс на НАТО і ЄС

Треба в Україні будувати ЄС і НАТО, а потім вже вирішувати питання з членством. Ті партії, які декларують європейський і євроатлантичний курс, мають заявити, що політичні опоненти хочуть затягнути Україну в минуле. А ми пропонуємо майбутнє. І воно пов’язане з Європою. Це зачіпляє певні емоції.

Олександр Хара, дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ"

Є нюанси у виконанні курсу на ЄС і НАТО. При президентові Порошенку за п’ять років Україна могла б досягти більше. Перше – в реформуванні сектору безпеки і оборони. Рівень корупції високий. Близько 28 тисяч офіцерів у 2018 році звільнилися із ЗСУ. Це показник того, що найкраща армія в Європі, як говорять представники попередньої влади, не зовсім така. Вона в уяві Порошенка.

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По-друге, не вирішено питання з верховенством права. НАТО – не просто збройні сили. Це і механізми контролю над суспільством. Тому з боку НАТО відсутня риторика про досягнення Україною висот у розвитку демократії, свободи слова.

Яким партії бачать зовнішньополітичний курс України?

"Слуга народу"

Партія "Слуга народу" обіцяє ухвалити закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію з ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО. Підтримати ініціативи президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході. Запустити програму "комерційної дипломатії" для просування українських товарів на глобальні ринки.



"Слуга народу" хоче перезавантаження стосунків із сусідами

За словами Олександра Хари, змінювати стосунки з найближчими сусідами потрібно. По-перше, дві третини нашого кордону – вороже оточення. Росія плюс окуповані Москвою території Донбасу. Молдова – кордон з окупованим Росією Придністров’ям. І Білорусь. По-друге, в нас погіршилися відносини з Польщею і Угорщиною. Ми не достатньо активні на румунському напрямі. Румунія – важлива країна, на яку ми можемо спертися в Чорноморському регіоні. Туреччина – складний партнер, враховуючи намагання президента Ердогана бути ближчим до Росії.

Німеччина і Франція – важливі для України. Але як змінити наші відносини? Ми залежні від них у політичному і економічному сенсі. Немає додаткових можливостей переконати Берлін і Париж, що ми повинні бути членами ЄС і НАТО. Ці країни борються за лідерство в Європі. І зараз невідомо, яким буде майбутнє ЄС,

– зазначає Олександр Хара.

Експерт додає, що запропонована "Слугою народу" комерціалізація дипломатії частково вже існує. Такі економічні місії є при посольствах. Водночас, зауважує Хара, можна розповідати, що Україна приваблива і має потенціал. Але якщо інвестори бачать, що судова система не працює, корупція висока, то дипломатія не допоможе.

"Опозиційна платформа – За життя!"

"Опозиційна платформа – За життя!" обіцяє повернення до політики багатовекторності. Зокрема, забезпечити активний нейтралітет України у військово-політичній сфері та неучасть у будь-яких військово-політичних союзах, як це передбачено розділом ІХ Декларації про Державний суверенітет України. Припинити політику обопільних санкцій та відновити взаємовигідні торговельно-економічні зв’язки з Росією та країнами СНД. Переглянути умови участі України у Світовій організації торгівлі та зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Результатом багатовекторної політики стала анексія Росією Криму і окупація частини Донбасу. Це болючий урок. Наступати на ці ж граблі непродуктивно. Це програма тих, хто хоче повернути Україну під впив Росії. Антиукраїнський підхід,

– наголошує Олександр Хара.



"Опоплатформа" за багатовекторність, через яку Росія окупувала Крим і частину Донбасу

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Щодо відновлення торговельно-економічних зв’язків із Росією фахівець зауважує: дешеві російські ресурси – втрата політичного суверенітету. І консервація недорозвиненості нашої економіки. При цьому Хара зазначає: дійсно певні економічні інтереси України не задовольняються угодами з СОТ і асоціацією з ЄС. Угоди частково застаріли. Але перегляд треба робити не так, як пропонують лідери "Опоплатформи" Бойка-Медведчука (які хочуть узгоджувати інтеграцію до ЄС з Росією).

Партія "Голос"

Партія "Голос" обіцяє, що основою зовнішньої політики України буде курс на набуття членства в ЄС та посилення безпеки України за рахунок приєднання до НАТО.



"Голос" підтримує європейський і євроатлантичний курс

Олександр Хара вважає, що членство в ЄС і НАТО для України – поки мрія. Але можна погодитися з американцями, що назва не має значення. Важливо – виконання програми модернізації армії, наближення до стандартів ЄС.

ВО "Батьківщина"

ВО "Батьківщина" обіцяє ефективно втілювати Угоду про Асоціацію Україна-ЄС. Послідовно працювати над наданням Україні Плану дій для членства (ПДЧ) в НАТО.



В "Батьківщині" обіцяють втілювати в життя Угоду про Асоціацію Україна-ЄС

Олександр Хара нагадує: риторика НАТО щодо України менш оптимістична, ніж до Грузії. Грузія, швидше, отримає ПДЧ. Якби ми отримали ПДЧ – це був би сигнал, що в НАТО є наміри щодо України. Але в Альянсі сьогодні хочуть гармонізувати Балканські країни, щоб унеможливити там воєнні конфлікти. Тому ми повинні працювати на те, щоб у НАТО нас сприймали, як серйозного гравця, надійного партнера.

"Об’єднання "Самопоміч"

"Об’єднання "Самопоміч" наголошує: Україна має будувати прагматичні союзи із зовнішніми партнерами, ініціювати створення Центрально-Східного європейського військового альянсу. Потрібно налагодити постійну співпрацю з НАТО, щоб отримати членство. Зміцнити співпрацю з ЄС, забезпечити Спільний авіаційний простір, приєднання до Митного, Енергетичного союзів ЄС.



"Самопоміч" за ЄС і НАТО та створення Центрально-Східного європейського військового альянсу

На думку Олександра Хари, можна організувати альянс з Молдовою, Грузією. Але з країнами – членами НАТО ні. За його словами, країни-члени НАТО не зможуть нам допомогти у випадку широкомасштабної війни з Росією. До того ж, боєздатність європейських країн невелика. В Болгарії 80% армії не боєздатна. Україні, наголошує експерт, треба відновити і посилити довіру з потенційними союзниками – Польщею і Балтійським державами. Щоб вони знали, що в нас не буде багатовекторності. Що в наших структурах немає російських агентів і шпигунів.

"Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" обіцяє захистити європейське майбутнє України. Сприяти досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.



Рух до Європейського Союзу – передвиборче гасло партії Порошенка

Олександр Хара говорить: в ЄС є втома від розширення. Нідерланди фактично заблокували угоду України з ЄС. Над цим треба працювати.

Формально ми можемо подати заявки на вступ до ЄС і НАТО хоч завтра. Але чи це доцільно? Поставимо в незручне становище наших друзів у ЄС і НАТО. Ми не готові до вступу. Внесення змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО від нас не вимагали. Це робилося винятково для отримання Порошенком голосів на виборах. Але нічого йому не додало. І навряд це зараз дасть результат,

– переконаний Олександр Хара.

"Сила і честь"

"Сила і честь" обіцяє ініціювати розробку і прийняття Стратегії зовнішньої політики із зазначенням національних інтересів держави у сучасних умовах, яка має враховувати: зосередження на реалізації євроатлантичного інтеграційного курсу; розвиток всебічного та багаторівневого стратегічного партнерства зі США; формування ефективної системи міжнародних гарантій національній безпеці, яка відповідатиме масштабам існуючих загроз.



"Сила і честь" збирається сфорумувати Стратегію зовнішньої політики

За словами дипломата Олександра Хари, пошук гарантій безпеки – важливий момент. Наразі немає таких механізмів захисту для неядерних держав від шантажу ядерних. Будапештський меморандум не спрацював. Тому вступ України до НАТО або союзницькі відносини зі США можуть стати таким механізмом захисту. Втім, наголошує він, якщо немає гарної дипломатії і грошей, то красиві стратегії не працюють.

ВО "Свобода"

ВО "Свобода" обіцяє визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним центром Європи. Формувати новий вектор української геополітики – на утворення нової європейської єдності Балто-Чорноморського Союзу. Досягти вигідних для України умов, чітких гарантій, конкретних заходів і термінів вступу України до ЄС і НАТО. Розірвати дипломатичні відносини з РФ.



"Свобода" пропонує Балто-Чорноморський союз

Як вважає Хара, створення альянсів – не надто зараз реалістично. До того ж, від антиросійської коаліції відвалюється Німеччина і Франція, які підтримали повернення делегації РФ у ПАРЄ. Нові військові союзи можливі у випадку, якщо НАТО почне розвалюватися. Але такий союз однак буде слабким для протидії Росії. Потужність країн Балтії, Польщі і Румунії разом з Україною менший, ніж у РФ. Але поглиблювати співпрацю з цими країнами потрібно. В них гарний досвід протистояння Росії.

Тому, наголошує він, кращий варіант – НАТО. Але нам треба якісно змінювати своє мислення. Важливі не так союзи, як підвищення рівня боєздатності української армії.

Радикальна партія Олега Ляшка

Радикальна партія Олега Ляшка підтримує курс на ЄС і НАТО. Обіцяє відмовитися від кредитів МВФ і підтримувати національного виробника, а не імпорт продукції. Робити ставку на власний потенціал.



Радикальна партія за європейський курс, але в економці пропонує ставку на власний потенціал

Хара зауважує: краще не мати зовнішніх боргів, а залучати іноземні інвестиції. Але підтримка лише національного виробника – дурниці. Приклад концерну Daewoo. Протекціонізм цього виробника окремими українськими політиками загальмував розвиток автобудівної галузі. Спирання на власні сили, як у КНДР, показує безперспективність.

Нова Верховна Рада не змінить європейський і євроатлантичний курс України. Однак підходи до втілення західних стандартів треба змінювати. Щоб повністю позбавитися впливу Росії, потрібно активно проводити реформи і розбудовувати Україну.