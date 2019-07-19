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      Війна на Донбасі: є втрати, окупанти стріляють із забороненої зброї

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 18 липня, ворог на Сході 10 разів порушив режим припинення вогню. Так, внаслідок збройної агресії Росії на Донбасі один український оборонець загинув, ще двоє отримали поранення. У ворога теж є втрати.

      Тричі проросійські окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння: міномети калібру 120 і 82 міліметри. Окрім того, противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків, Троїцького, Кам’янки, Водяного, Павлополя, Ломакиного, Пищевика.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні біля Майорська.

      В результаті підриву один український військовий загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.

      За даними розвідки, втрати є і на боці окупантів. 18 липня один проросійський бойовик був знищений, двоє поранені.

      Від початку цієї доби ворог вже встиг обстріляти українські позиції поблизу Широкиного.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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