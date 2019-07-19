Війна на Донбасі: є втрати, окупанти стріляють із забороненої зброї
За минулу добу, 18 липня, ворог на Сході 10 разів порушив режим припинення вогню. Так, внаслідок збройної агресії Росії на Донбасі один український оборонець загинув, ще двоє отримали поранення. У ворога теж є втрати.
Тричі проросійські окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння: міномети калібру 120 і 82 міліметри. Окрім того, противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків, Троїцького, Кам’янки, Водяного, Павлополя, Ломакиного, Пищевика.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні біля Майорська.
В результаті підриву один український військовий загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.
За даними розвідки, втрати є і на боці окупантів. 18 липня один проросійський бойовик був знищений, двоє поранені.
Від початку цієї доби ворог вже встиг обстріляти українські позиції поблизу Широкиного.