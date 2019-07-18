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      В ООС назвали найгарячіший напрямок на Донбасі

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      Командувач ООС Сирський назвав найгарячіший напрямок на Донбасі
      Командувач ООС Сирський назвав найгарячіший напрямок на Донбасі / Фото 24 каналу

      Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою. Однак наразі помітна активізація проросійських бойовиків на південному напрямку.

      Командувач ООС Олександр Сирський в інтерв'ю виданню "Армія.ФМ" розповів, що підконтрольні РФ окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових фактично на всіх ділянках.

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      Ворог і далі гатить по захисниках з забороненої зброї. Найбільше таких обстрілів у Сєвєродонецьку та на Маріупольському напрямку, адже там мала відстань і недалеко до державного кордону з РФ. Тому, окупанти постійно приділяють особливу увагу саме цьому району.

      У районі Водяного постійно були проблеми від противника, адже вони мали там достатньо сильну позицію... Місяць тому ця позиція була ними залишена. Після проведення перевірки і розмінування її зайняли наші підрозділи, що додало тактичної переваги над ворогом, саме на цій ділянці. Тому противник відчуває небезпеку для себе і намагається її компенсувати за рахунок посилення вогневого впливу на наші підрозділи,
      – зауважив Сирський.

      Генерал-лейтенант додав, що південний напрямок наразі є найбільш напруженим, тому вимагає від військових постійної бойової готовності та адекватного реагування у відповідь.

      "Ворог також на цьому напрямку несе великі втрати, тому, можливо, він намагається підтримати свій морально-психологічний стан підвищенням рівня пострілів по наших позиціях", – сказав він.

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      За словами командувача ООС, для військових не існує заборони на використання зброї. Бійці використовують її, як і раніше, не порушуючи мінських домовленостей та Женевської конвенції.

      "Кожен командир має право приймати рішення для збереження життя військовослужбовців, цивільного населення, а також при виникненні загрози втрати території. Командир визначає сам вид зброї, ступінь реагування. Тому всі розмови про те, що ми не маємо права застосовувати зброю у відповідь – не відповідають дійсності", – підкреслив Сирський.

      Командувач ООС запевнив, що українські військові готові дати відсіч ворогу у будь-яких умовах обстановки – і вдень, і вночі.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Олександр Сирський Збройні сили України Зброя
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