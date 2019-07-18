Чому в Україні досі триває війна: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війну можна зупинити, якщо є бажання. Тому у тому, що на Донбасі досі триває жорстке протистояння, винна попередня влада.

Глава держави в інтерв'ю "Відверто з президентом" висловив думку, щоприпинення війни на Сході гальмував попередній президент Петро Порошенко.

Важливо: У Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі та обмін полоненими

Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов’язково її зупиниш. Впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Але я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що попередній президент Порошенко неодноразово спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Але усе безрезультатно.

Також Зеленський додав, що 12 липня у Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки". До цього, 2 роки цей формат не працював.

Сам президент України може зустрітися з Путіним щодо питання війни на Донбасі найближчим часом. Зокрема, це буде зустріч у рамках нормандського формату за участю канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського: відео

Що каже Зеленський про війну на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.



Під час Саміту Україна – ЄС у Києві Зеленський висловив сподівання, що кривава російсько-українська війна на Донбасі завершиться вже через рік. Але, повернути мир в країну можливо єдиною "зброєю" – дипломатією.