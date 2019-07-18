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      Чому в Україні досі триває війна: заява Зеленського

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      Зеленський заявив, що війну можна зупинити, якщо є бажання
      Зеленський заявив, що війну можна зупинити, якщо є бажання / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війну можна зупинити, якщо є бажання. Тому у тому, що на Донбасі досі триває жорстке протистояння, винна попередня влада.

      Глава держави в інтерв'ю "Відверто з президентом" висловив думку, щоприпинення війни на Сході гальмував попередній президент Петро Порошенко.

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      Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов’язково її зупиниш. Впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Але я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували,
      – сказав Зеленський.

      Він зауважив, що попередній президент Порошенко неодноразово спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Але усе безрезультатно. 

      Також Зеленський додав, що 12 липня у Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки". До цього, 2 роки цей формат не працював. 

      Сам президент України може зустрітися з Путіним щодо питання війни на Донбасі найближчим часом. Зокрема, це буде зустріч у рамках нормандського формату за участю канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

      Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського: відео

       

      Що каже Зеленський про війну на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

      Під час Саміту Україна – ЄС у Києві Зеленський висловив сподівання, що кривава російсько-українська війна на Донбасі завершиться вже через рік. Але, повернути мир в країну можливо єдиною "зброєю" – дипломатією.

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      17 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандський формат Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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