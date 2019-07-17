21:13
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Зеленський анонсував зустріч з Путіним і західними лідерами

      199 Читать новость на русском
      Зеленський анонсував зустріч з Путіним, Меркель та Макроном
      Зеленський анонсував зустріч з Путіним, Меркель та Макроном / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський очікує, що після наступної розмови дипломатів у нормандському форматі може відбутися зустріч вже за участю лідерів чотирьох країн. Україна, Німеччина, Франція та Росія продовжать обговорювати ситуацію на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

      Зеленський в інтерв'ю "Відверто з президентом" зауважив, що нормандський формат не працював 2 роки.

      Варто знати: Клімкін дав Зеленському важливу пораду щодо зустрічі з Путіним

      Глава держави також нагадав, що 12 липня у Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки". Тоді сторони домовилися про "хлібне" перемир’я та почали вирішувати питання щодо обміну полоненими. 

      Ось що ми вже зробили. 12 липня була перша зустріч наших представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч  уже більш істотна. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, що цим ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", – наголосив Зеленський.

      Інтерв'ю Зеленського: відео

      Україну в Парижі представляв заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко. Він зауважив, що зустріч Зеленського і Путіна в рамках нормандського формату планується найближчим часом, однак це відбудеться лише за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

      Що таке нормандський формат?Переговори у нормандському форматі вперше відбулися 11 лютого 2015 року. Вони продовжувались 17 годин. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.

      Пізніше робота нормандської четвірки була заморожена. Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Надалі Президент РФ Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.

      Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?

      11 липня президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

      Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністерки Британії Терези Мей, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Саму зустріч пропонує провести у Мінську. 

      У Кремлі стверджують, що цю пропозицію "безумовно, розглянуть", однак наразі дати відповідь не готові. Там ще не знають, чи матиме така зустріч якісь перспективи, оскільки США не є учасниками нормандського формату. Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров додав, що варто акцентувати на прямому діалогу між "сторонами конфлікту". Також він обурився, що Зеленський висунув цю пропозицію у Facebook, а не через дипломатичні канали.

      Відгукнулась вже і Білорусь – Мінськ готовий за ініціативою Президента України надати майданчик для переговорів у новому форматі.

      blog_ava
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (онлайн)
      сьогодні
      6420
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Ангела Меркель Новини Франції Еммануель Макрон Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      сьогодні , 21:13 Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      Василь Денисюк 4
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      сьогодні , 20:07 Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      Яніна Ткачук 126
      Путин расскажет правду о "Боинге", но когда решает Украина
      сьогодні , 20:00 Путин расскажет правду о "Боинге", но когда решает Украина
      Блог Медіа 678
      Люстрация может умереть после парламентских
      сьогодні , 19:00 Люстрация может умереть после парламентских
      Павло Казарін 607
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук