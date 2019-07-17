Зеленський анонсував зустріч з Путіним і західними лідерами

Президент України Володимир Зеленський очікує, що після наступної розмови дипломатів у нормандському форматі може відбутися зустріч вже за участю лідерів чотирьох країн. Україна, Німеччина, Франція та Росія продовжать обговорювати ситуацію на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

Зеленський в інтерв'ю "Відверто з президентом" зауважив, що нормандський формат не працював 2 роки.

Варто знати: Клімкін дав Зеленському важливу пораду щодо зустрічі з Путіним

Глава держави також нагадав, що 12 липня у Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки". Тоді сторони домовилися про "хлібне" перемир’я та почали вирішувати питання щодо обміну полоненими.

Ось що ми вже зробили. 12 липня була перша зустріч наших представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч – уже більш істотна. І через одну зустріч намагатимуться зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, що цим ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання", – наголосив Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського: відео

Україну в Парижі представляв заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко. Він зауважив, що зустріч Зеленського і Путіна в рамках нормандського формату планується найближчим часом, однак це відбудеться лише за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

Що таке нормандський формат?Переговори у нормандському форматі вперше відбулися 11 лютого 2015 року. Вони продовжувались 17 годин. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.



Пізніше робота нормандської четвірки була заморожена. Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Надалі Президент РФ Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.

Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?

11 липня президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністерки Британії Терези Мей, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.

У Кремлі стверджують, що цю пропозицію "безумовно, розглянуть", однак наразі дати відповідь не готові. Там ще не знають, чи матиме така зустріч якісь перспективи, оскільки США не є учасниками нормандського формату. Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров додав, що варто акцентувати на прямому діалогу між "сторонами конфлікту". Також він обурився, що Зеленський висунув цю пропозицію у Facebook, а не через дипломатичні канали.

Відгукнулась вже і Білорусь – Мінськ готовий за ініціативою Президента України надати майданчик для переговорів у новому форматі.