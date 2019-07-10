Клімкін дав Зеленському важливу пораду щодо зустрічі з Путіним

Імовірна майбутня зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним щодо війни на Донбасі може відбутися у новому форматі. Але, обговорення між українським та російським лідером має проходити виключно у присутності міжнародних друзів і партнерів України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі "Громадського", коментуючи заяву президента Зеленського, який запропонував Путіну зустрітися у новому форматі.

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За словами дипломата, для врегулювання ситуації на Донбасі та повернення окупованого Криму зараз можна шукати новий формат переговорів.

"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч відбулася разом з нашими друзями і партнерами. На них потрібно покладатися. Іноді з ними теж непросто розмовляти, але вони нам дуже в цій історії потрібні", – сказав Клімкін.

Клімкін пояснив, що формат таких переговорів може бути різним, але самостійно на них виходити не варто.

Який це буде формат – Нормандський, Штати, комбінація, ЄС, – про це можна говорити. Але я однозначно раджу Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Тут мега-знак оклику,

– наголосив міністр.

Яку зустріч пропонує Зеленський Путіну?Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністерки Британії Терези Мей, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.



У Кремлі стверджують, що цю пропозицію "безумовно, розглянуть", однак наразі дати відповідь не готові. Там ще не знають, чи матиме така зустріч якісь перспективи, оскільки США не є учасниками нормандського формату. Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров додав, що варто акцентувати на прямому діалогу між "сторонами конфлікту". Також він обурився, що Зеленський висунув цю пропозицію у Facebook, а не через дипломатичні канали.



Відгукнулась вже і Білорусь – Мінськ готовий за ініціативою Президента України надати майданчик для переговорів у новому форматі.