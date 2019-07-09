Путін знову заговорив про "єдину націю" та чекає "неминучого зближення" з Україною

Лідер країни-агресора Володимир Путін стверджує, що зближення України з Росією є неминучим. При цьому очільник Кремля сподівається на "більш ніж дружні" стосунки.

Про це він заявив в інтерв'ю для чергового пропагандистського фільму американського режисера Олівера Стоуна Revealing Ukraine, пишуть російські ЗМІ.

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Путін вважає, що "врешті-решт Україна і Росія прийдуть до вибудовування нормальних, дружніх взаємин".

У всякому разі, неминуче будівництво нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких взаємин,

– переконує президент країни-окупанта.

Російський президент знову вирішив назвати українців і росіян "однією нацією". Він також традиційно зухвало додав, що «з часом ідентичність цієї частини Росії якось визначилася, і люди мають на це право».

"Я думаю, що здоровий глузд переможе, і в кінцевому підсумку все-таки ми прийдемо до стану, про який я сказав – зближення неминуче", – додав він при цьому.

Що це за фільм?

Revealing Ukraine — документальний фільм, в якому у відверто проросійському ключі висвітлюються події на Майдані, війна на Донбасі і зв’язок з втручанням Росії у американські вибори.

У 2017 році Олівер Стоун випустив хвалебний міні-серіал про президента Росії Володимира Путіна, а також був виконавчим продюсером фільму "Україна в вогні" і проводив інтерв'ю з екс-президентом України Віктором Януковичем. Обидві роботи були провокаційно прихильними у стсоунку до головних героїв.

З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули від 12 800 до 13 000 людей (дані за кінець 2018 року). Серед загиблих 4000 – військовослужбовці українських збройних сил, ще близько 3200 були цивільними особами.

Що відомо про ймовірні переговори Зеленського і Путіна?Президент Росії Володимир Путін озвучив цинічну умову для початку переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Глава Кремля наголосив, що хоче, аби український глава держави вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами.



У відповідь на ці зухвалі заяви Путіна радник команди президента України з політичних питань Микита Потураєв наголосив, що усі слова Зеленського про "сепаратистів" на Донбасі стосуються не жителів регіону, а ватажків проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР".



До слова, 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.