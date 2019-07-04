Путін сказав, чого хоче від Зеленського, щоб почати з ним діалог

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб Президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

"(Конструктивний діалог з Києвом) можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, припинивши називати їх сепаратистами", – заявив Путін в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає ТАСС.

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Він також традиційно звинуватив українську владу в ігноруванні мінських угод. При цьому мінські угоди постійно не виконують контрольовані Росією бойовики на Донбасі.

Важливо! Україна офіційно не веде і ніколи не вела прямі переговори з лідерами і представниками проросійських бойовиків Донбасу. Усе тому, що окупантів повністю контролює Росія, тож розмовляти потрібно з владою цієї держави, а не з її маріонетками.

1 липня речник Путіна заявив, що той готовий зустрітися з Зеленським, але спершу хоче зрозуміти "політику і стратегічну лінію" українського президента. Глава Кремля також переконаний, що важливий не сам факт зустрічі, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті.

Ще під час передвиборчої президентської кампанії Зеленський заявляв – аби припинити війну на Донбасі, треба йти на переговори з Росією, і пропонував долучити до цього процесу Британію та США.