У Кремлі розповіли, коли Путін може зустрітися з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але спочатку хоче зрозуміти "політику і стратегічну лінію" українського гаранта. Окрім того глава Кремля переконаний, що важливий не сам факт зустрічі, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що в міжнародних відносинах немає нічого неможливого, повідомляють російські ЗМІ. Окрім того, Москва має безліч питань на порядку денному у відносинах з Україною.

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Проте, Кремль наразі не розуміє позицію української влади до вирішення наявних проблем. Пєсков уточнив, що йдеться про реалізацію мінських домовленостей та вихід на прямий контакт з представникам проросійських бойовиків окупованому Донбасі.

"Путін абсолютно сповнений прагматизму в своєму підході до міжнародних справ, тим більше до такого важливого питання, як наші відносини з Україною. Але зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна. Потрібна зустріч заради результату", – наголосив речник Путіна.

Він запевнив, що російський президент не відкидає і не виключає жодних контактів апріорі.

Він готовий до контактів. Він просто каже, що для початку потрібно зрозуміти політику наших співрозмовників, їх стратегічну лінію. Точно розібратися в концептуальних підходах, бо мали місце певні заяви, які були суперечливими,

– підсумував Пєсков.

Напередодні Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним має відбутися. Необхідно пробувати нові механізми, бо зовнішній вплив не дає результатів. Водночас, Путін має "своє розуміння та картину очікувань", а Зеленський - свої.

За словами Данилюка, наразі така зустріч може бути вигідна Росії черех тамтешні внутрішні процеси, "оскільки позначається вплив санкцій".

Що каже Зеленський про Росію-агресора і Путіна?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених. Після повернення російської делегації у ПАРЄ Зеленський звернувся до Путіна і закликав його звільнити з полону українських моряків: "У нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам".